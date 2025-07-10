10 июля, 10:45
Вкусный и диетический: корейский бутерброд на завтрак или перекус
Основні тези
- Корейский бутерброд можно приготовить за 10 минут из тостового хлеба, кимчи, вареных яиц и семян кунжута.
- Этот бутерброд подходит для завтрака или перекуса и является частью тренда на корейскую культуру.
Корейские мотивы громко звучат не только в музыке, но и в кулинарии. Поэтому стоит присоединиться к тренду и запастись простыми рецептами этой кухни.
Вкусный перекус или завтрак без лишних калорий – это то, за чем гонятся абсолютно все. Если вы не против стать ценителем корейской кухни, то сделать это будет очень просто. 24 Канал предлагает сохранить рецепт корейского бутерброда от портала Papigutto.
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Рецепт корейского бутерброда
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– кимчи;
– вареные яйца;
– семена кунжута.
Приготовление:
- На свежий хлеб выкладываем овощи кимчи. Будьте осторожны, ведь они довольно острые.
- Сверху выкладываем нарезанное пластинами вареное яйцо.
- Посыпаем бутерброд семенами кунжута.
Приятного аппетита!
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