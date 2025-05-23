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23 мая, 10:45
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Идеальная закуска за 5 минут существует: рецепт бутербродов "Филадельфия"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Бутерброды "Филадельфия" готовятся за 5 минут.
  • Этот вкусный перекус вы захотите готовить каждый день.

Вкусный перекус – это залог хорошего настроения даже в самый сложный день. И для его приготовления вам не нужно тратить много времени!

С этими бутербродами вы будете ждать возможности перекуса с большим нетерпением. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт бутербродов "Филадельфия" от портала "Смачненьке", ведь это настоящее сокровище на каждый день.

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Рецепт бутербродов "Филадельфия"

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка тунца;
– 1 красная луковица;
– 70 граммов маринованных корнишонов;
– 200 граммов сыра Филадельфия;
– соль и перец по вкусу;
– багет или любимый хлеб.

Приготовление:

  1. Лук и огурец нарезаем кубиками.
  2. Добавляем к ним все остальные ингредиенты.
  3. Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
  4. Намазываем намазку на любимый хлеб.

Приятного аппетита!

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