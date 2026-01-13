Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли
- Для легкой чистки вареных яиц перед варкой их следует легонько постучать ложкой по тупому концу, чтобы отделить мембрану от скорлупы.
- После варки яйца следует начинать чистить именно с места, где произошло стучание, что позволит снять скорлупу большими кусками.
Почистить вареные яйца – небольшая морока, но иногда она может отнимать много времени. Однако стоит использовать один секрет – и весь процесс продлится максимум несколько секунд.
Все знают, что варить яйца нужно в хорошо подсоленной воде, чтобы чистить их было легче. Какой ингредиент работает в разы эффективнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smakosze.
Как легко почистить вареные яйца?
Вам не нужно дополнительных ингредиентов или сложных манипуляций. Вполне достаточно лишь ложки.
Берем яйцо и аккуратно стучим по нему широким концом ложки. Стучим аккуратно, но уверенно, пока не услышим звонкий треск.
Секрет, который пригодится / Фото Pixabay
После этого варим яйца привычным способом – и их чистка будет занимать секунды! Дело в том, что треск сигнализирует о том, что от скорлупы отделилась внутренняя мембрана – именно она прилипает к белку и создает трудности при чистке яиц.
Как проверить свежесть яиц?
Возьмите стакан воды и опустите в него яйцо. Если оно сразу пошло на дно – можно не беспокоиться о свежести, подсказывает Haps.
Если оно остановилось на половине стакана, его еще можно употреблять. А если яйцо поднялось на поверхность – есть его нельзя ни в коем случае.
Что интересного приготовить?
