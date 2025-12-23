Салаты на Рождество, которые готовят за 5 –10 минут: три быстрых варианта

Рождественские салаты не обязательно должны быть сложными или долгими в приготовлении. В праздничные дни, когда все в спешке, такие рецепты становятся особенно ценными!

Без салатов не может обойтись ни один праздничный стол, сообщает 24 Канал. Быстрые варианты с рыбой, сельдью или языком хорошо вписываются в рождественское меню и понравятся гостям. Интересно Рождественские пончики от Лилии Цвит: проверенный львовский рецепт Как приготовить салат с лососем? Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– половина упаковки микса салатов;

– 8 – 10 мини шариков моцареллы;

– 8 – 10 томатов черри;

– 10 – 12 маслин;

– половина спелого авокадо;

– 100 граммов слабосоленой рыбы;

– жареный кунжут.

Для заправки:

– пол чайной ложки меда;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– немного мягкой обычной горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока. Готовим салат, который запомнят: видео Приготовление: Для приготовления соуса смешайте мед, масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте. Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу. Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте к столу. Как приготовить салат с сельдью? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 5 отварных в мундире картофелин;

– 2 филе сельди;

– 2 соленых огурца;

– банка консервированного горошка;

– 1 синий лук;

– петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу. Приготовление: Почистите отваренный в мундире картофель. Нарежьте кубиком. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком. Зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте на стол. Как приготовить салат с языком? Время: 30 минут

30 минут Порций: 2 – 4 Ингредиенты:

– 2 отварных куриных яйца;

– 140 граммов отварного языка;

– 100 граммов свежего огурца;

– 80 граммов зеленого горошка;

– 90 граммов домашнего майонеза;

– 10 граммов нежной горчицы;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежая зелень петрушки или укропа;

– эстрагон. Быстрый салат, который сразу исчезнет со стола: видео Приготовление: Заранее отварите язык, почистите его и охладите. Нарежьте его соломкой в 2 – 3 миллиметра толщиной и длиной 5 сантиметров. Аналогично нарежьте свежий огурец. Замороженный зеленый горошек бросьте в подсоленный кипяток и варите 5 – 6 минут от момента кипения. Откиньте его на сито и охладите холодной водой, чтобы прекратить термические процессы. Отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут, очистите от скорлупы. Разделите их на желтки и белки. Желтки разотрите вилкой вместе с солью, горчицей и черным молотым перцем. Яичные белки нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите ножом. Соедините все ингредиенты в салатнице. Что еще приготовить на праздник? Приближается Сочельник, поэтому стоит проверить себя списком из 12 блюд.

А еще вам пригодится любимый "Наполеон" по рецепту Лилии Цвит.