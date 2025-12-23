Укр Рус
Новости Вкусно Рецепты к праздникам Салаты на Рождество, которые готовят за 5 –10 минут: три быстрых варианта
23 декабря, 19:08
3

Салаты на Рождество, которые готовят за 5 –10 минут: три быстрых варианта

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепты рождественских салатов с лососем, сельдью и языком пригодятся каждой хозяйке.
  • Они готовятся за считанные минуты и требуют только привычных ингредиентов.

Рождественские салаты не обязательно должны быть сложными или долгими в приготовлении. В праздничные дни, когда все в спешке, такие рецепты становятся особенно ценными!

Без салатов не может обойтись ни один праздничный стол, сообщает 24 Канал. Быстрые варианты с рыбой, сельдью или языком хорошо вписываются в рождественское меню и понравятся гостям.

Интересно Рождественские пончики от Лилии Цвит: проверенный львовский рецепт

Как приготовить салат с лососем?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– половина упаковки микса салатов; 
– 8 – 10 мини шариков моцареллы; 
– 8 – 10 томатов черри; 
– 10 – 12 маслин; 
– половина спелого авокадо; 
– 100 граммов слабосоленой рыбы; 
– жареный кунжут. 
Для заправки: 
– пол чайной ложки меда; 
– 3 столовые ложки оливкового масла; 
– 2 столовые ложки соевого соуса; 
– 1 чайная ложка французской горчицы; 
– немного мягкой обычной горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Готовим салат, который запомнят: видео

Приготовление:

  1. Для приготовления соуса смешайте мед, масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.
  2. Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.
  3. Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте к столу.

Как приготовить салат с сельдью?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 5 отварных в мундире картофелин; 
– 2 филе сельди; 
– 2 соленых огурца; 
– банка консервированного горошка; 
– 1 синий лук; 
– петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу.

Приготовление: 

  1. Почистите отваренный в мундире картофель.
  2. Нарежьте кубиком. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком. Зелень измельчите.
  3. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.

Как приготовить салат с языком?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2 – 4

Ингредиенты
– 2 отварных куриных яйца; 
– 140 граммов отварного языка; 
– 100 граммов свежего огурца; 
– 80 граммов зеленого горошка; 
– 90 граммов домашнего майонеза; 
– 10 граммов нежной горчицы; 
– соль; 
– черный молотый перец; 
– свежая зелень петрушки или укропа; 
– эстрагон.

Быстрый салат, который сразу исчезнет со стола: видео

Приготовление:

  1. Заранее отварите язык, почистите его и охладите. Нарежьте его соломкой в 2 – 3 миллиметра толщиной и длиной 5 сантиметров.
  2. Аналогично нарежьте свежий огурец.
  3. Замороженный зеленый горошек бросьте в подсоленный кипяток и варите 5 – 6 минут от момента кипения.
  4. Откиньте его на сито и охладите холодной водой, чтобы прекратить термические процессы. Отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут, очистите от скорлупы. Разделите их на желтки и белки.
  5. Желтки разотрите вилкой вместе с солью, горчицей и черным молотым перцем. Яичные белки нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите ножом. Соедините все ингредиенты в салатнице.

Что еще приготовить на праздник?