Так умеют только итальянцы: фриттата на сковороде за 10 минут – простота и изысканность вместе

Итальянскую кухню любят во всем мире. А все благодаря тому, что она учит дарить восхитительный вкус из простых ингредиентов и без лишних усилий.

Фриттата станет отличным вариантом для питательного завтрака или вкусного перекуса. Легко, быстро и очень вкусно – это описание лучше всего подходит для этого изобретения итальянских хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал cookorama. Интересно Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой: "лодочки" из кабачков Рецепт фриттаты Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 помидор;

– 340 граммов ветчины;

– соль и перец по вкусу;

– зелень. Приготовление: Взбейте яйца, посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте ветчину, помидор и зелень, сыр натрите. Разогрейте сковороду, фриттату лучше всего готовить на масле. Вылейте яичную смесь, сверху разложите начинку. Поставьте на несколько минут в духовку. Перед подачей украсьте зеленью. Приятного аппетита! Простая подсказка: как быстро отличить хлеб с консервантами.