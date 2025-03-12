Не даст развариться и ускорит приготовление: секретный ингредиент при варке картофеля

Вареный картофель – частый гость на наших столах. Поэтому каждый должен знать лайфхак, который почти гарантирует идеальный результат.

Сварить картошку может каждый, но сделать это быстро и с гарантией идеального результата умеют не все. Но стоит узнать один простой секрет – и вы перейдете в число этих счастливчиков, информирует 24 Канал со ссылкой на Smakosze.

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Секрет идеальной вареной картошки

Очевидно, что ускорить варку картофеля может его нарезание на меньшие кусочки. Однако это не гарантирует, что картофель не разварится, а это именно та ситуация, которой хочется избежать.

Один из лучших гарниров / Фото Freepik

Чтобы этого не произошло, картофель сварился еще быстрее и имел нежный кремовый аромат добавьте в кастрюлю кусочек сливочного масла. Достаточно 5 – 10 граммов, чтобы получить желаемый эффект.

Масло можно добавить и после приготовления, оно точно не повредит. А если будете делать пюре, обязательно влейте немного сливок – так оно станет идеально кремовым.

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