Десерт как "Птичье молоко" за 10 минут: в магазин за сладким больше не пойдете

Если захотелось сладенького –не спешите бежать в магазин. Вы скорее сделаете десерт сами, и главное –очень вкусный!

Этот десерт стал хитом социальных сетей. Всего два ингредиента, немного терпения – вы уже наслаждаетесь вкусным десертом, который не уступает "Птичьему молоку". Повторяйте рецепт с TikTok light__fruits.

Как приготовить быстрый десерт?

Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 пачки желе;

– 250 граммов творога 250 граммов творога.

Готовим десерт, который покорил соцсети: видео

Приготовление:

Залейте желе кипятком и хорошо перемешайте. Перебейте массу блендером несколько минут, добавьте творог и еще раз взбейте до полной однородности без комочков. Готовую смесь перелейте в силиконовую форму и поставьте в холодильник до застывания. Десерт должен хорошо держать форму и легко нарезаться.

Почему конфеты "Птичье молоко" получили такое название?

Первое суфле в шоколаде сделали в Польше в 1930-х годах. Название десерта должно было подчеркивать его уникальность, рассказывает Beszamel.

Издавна птичье молоко существовало в поговорках и поверьях как нечто несуществующее. Отсюда и пошло название конфет, которые стали известны на весь мир.

