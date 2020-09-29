Размягчит самые жесткие куски за 20 минут: самый быстрый маринад для шашлыка

В сезон барбекю многие любители гриля ищут способы сделать шашлык одновременно нежным и сочным. Традиционные маринады часто требуют длительного времени маринования, но сейчас появляется новая тенденция – экспресс-маринады.

Эти быстрые в приготовлении растворы обеспечивают вкусную альтернативу для тех, у кого мало времени, и позволяют приготовить шашлык намного быстрее. Сегодня 24 Канал со ссылкой на кулинара Игоря Мисевича предлагает маринад из киви, который очень скоро размягчает даже самое жесткое мясо.

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Быстрый маринад для шашлыка из киви

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 киви;

– 3 лука;

– 1 стакан минеральной воды;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и смешайте со специями и минералкой.

Киви перемелите в блендере и добавьте к луку. Хорошо перемешайте и добавляйте к мясу.

Оставьте мариноваться на 20 минут и начинайте жарить.

Пусть шашлык получится вкусным!

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