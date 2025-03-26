И главное – без грамма майонеза: салат "Одесса" за 10 минут, который расхваливают поколениями

Есть салаты, которые навсегда входят в повседневное меню. И этот – точно один из них, что подтверждено опытом многих хозяек.

Этот салат настолько универсален, что может стать звездой праздничного стола, если гости уже на подходе. Простые ингредиенты и впечатляющий результат – визитная карточка салата "Одесса", рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт салата "Одесса"

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 свежих огурца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 4 вареных яйца;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– укроп по вкусу;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сыр, яйца и огурцы нарезаем соломкой. Мелко нарезаем укроп. Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу. Заправляем сметаной, добавляем давленый чеснок. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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