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28 марта, 08:35
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И на перекус, и на праздничный стол: быстрый яичный салат без лишних хлопот

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вы можете наколдовать шедевр без лишних усилий. Главное – правильный рецепт и подбор ингредиентов.

Если у вас мало времени, но хочется вкусно перекусить – этот салат всегда придет на помощь. И все, что для этого нужно – несколько простейших ингредиентов, которые точно есть в холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Шуба".

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Рецепт быстрого яичного салата

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 3 куриных яйца;
– 300 граммов сливочного сыра;
– 1 лук порей;
– паприка и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую, затем промойте их холодной водой и дайте остыть. Выложите сливочный сыр в салатницу.
  2. Очищенный лук-порей нарежьте мелкими кусочками, используя белую и часть зеленой части.
  3. Добавьте порей к сливочному сыру и тщательно перемешайте.
  4. Нарежьте яйца мелкими кубиками, добавьте к салату, посолите, посыпьте паприкой и осторожно перемешайте.

Приятного аппетита!

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