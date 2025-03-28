28 марта, 08:35
И на перекус, и на праздничный стол: быстрый яичный салат без лишних хлопот
Вы можете наколдовать шедевр без лишних усилий. Главное – правильный рецепт и подбор ингредиентов.
Если у вас мало времени, но хочется вкусно перекусить – этот салат всегда придет на помощь. И все, что для этого нужно – несколько простейших ингредиентов, которые точно есть в холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Шуба".
Не пропустите О ней писал еще Котляревский: рецепт неповторимой украинской шпундры
Рецепт быстрого яичного салата
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 куриных яйца;
– 300 граммов сливочного сыра;
– 1 лук порей;
– паприка и соль по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, затем промойте их холодной водой и дайте остыть. Выложите сливочный сыр в салатницу.
- Очищенный лук-порей нарежьте мелкими кусочками, используя белую и часть зеленой части.
- Добавьте порей к сливочному сыру и тщательно перемешайте.
- Нарежьте яйца мелкими кубиками, добавьте к салату, посолите, посыпьте паприкой и осторожно перемешайте.
Приятного аппетита!
Это лучше, чем торт: постный манник, который можно делать через день.