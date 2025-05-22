Из всего, что есть в холодильнике: вкусный салат за 5 минут, который захочется делать каждый день

Когда времени в обрез или сил нет, не нужно переступать через себя до долго стоять у плиты. Вкусно поесть за считанные минуты это вполне реально.

На приготовление этого салата нужно буквально несколько свободных минут и наличие самых простых ингредиентов в холодильнике. Если какого-то из них нет, то это прекрасная возможность поэкспериментировать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Колижанка". Читайте также Получится удивительно вкусно: щепотка какого ингредиента превращает обычные макароны в шедевр Рецепт быстрого салата Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 100 граммов копченой колбасы;

– пачка сухариков;

– банка консервированной кукурузы;

– 4 яйца;

– 3 соленых огурца;

– 3 столовые ложки майонеза;

– зеленый лук, соль и перец по вкусу. Приготовление: Сначала нужно сварить яйца вкрутую и дать им остыть. С копченой колбасы снимаем оболочку. Колбасу, яйца и маринованные огурцы нарезаем мелкими брусочками одинакового размера. Все ингредиенты сразу складываем в миску для смешивания. С консервированной кукурузы сливают жидкость, а зерна добавляют к другим нарезанных компонентов. Добавляем мелко порезанный зеленый лук. Часть оставляем отдельно – для оформления блюда перед подачей. Посыпаем салат сухариками. Заправляем майонезом, солим и хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить специи. Приятного аппетита! Целый противень за 20 минут: быстрый рецепт вкусных рогаликов.