Об обычных вы забудете: как приготовить знаменитые царские котлеты – все лучшее в одном блюде

Эти котлетки вы сможете подать с любым гарниром или салатом. А рецепт и ингредиенты настолько неприхотливы, что вы сможете готовить их хоть через день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на smachno.ua.

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Ингредиенты:

– мясо курицы;

– лук;

– чеснок;

– хлеб;

– сливки;

– сливочное масло;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезаем полукольцами, чеснок измельчаем ножом или прессом. Обжариваем овощи на горячем масле до мягкости.

Мякоть хлеба замачиваем в сливках, а корочку разделяем на две части: одну нарезаем кубиками и подсушиваем в духовке до хруста, другую кладем в морозильник, а затем натираем на мелкой терке.

Куриное мясо, мякоть и поджаренный лук с чесноком пропускаем через мясорубку. Добавляем к фаршу соль и молотый перец. Тщательно вымешиваем массу руками.

Формируем шар, заворачиваем в пленку и отбиваем. Отправляем в холодильник на 20 минут.

Замороженное сливочное масло натираем на крупной терке, добавляем к охлажденному фаршу, перемешиваем и снова ставим в холодильник на несколько минут.

Яйца взбиваем венчиком до однородности. Формируем из фарша котлеты. Каждую котлету обваливаем сначала в яйце, далее в панировочных сухарях, затем снова в яйце и покрываем слоем мелкой тертой корочки.