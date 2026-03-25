Самые вкусные цеппелины практически за копейки: это блюдо будет частым гостем вашего меню

Цеппелины – это то блюдо, готовить которое должен уметь каждый. Это дешево, просто и невероятно вкусно.

Картофель и фарш всегда создают идеальное сочетание, ведь обеспечивают высокий уровень сытности и превосходный вкус. Цеппелины – позволяет насладиться этим дуэтом, не тратя много усилий, рассказывает портал "Господинька".

Читайте также Нежнее праздничного торта не сделаете: делаем "Маркизу", которая покоряет с маленького кусочка

Как приготовить цеппелины?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

картофельное тесто:

– 1 килограмм картофеля;

– 2 яйца;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу;

– 400 граммов муки;

начинка:

– 600 граммов фарша;

– 1 лук;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Фото "Господинька"

Приготовление:

Сначала беремся за начинку. Лук нарезаем кубиками и обжариваем, затем добавляем фарш, солим, перчим и жарим до готовности. Картофель варим, делаем пюре, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Делим тесто на небольшие шарики, из которых делаем лепешки. Выкладываем начинку и защипываем как пирожки. Варим в хорошо подсоленной воде 6 – 7 минут, пока не всплывут. Подавать лучше всего с зеленью, жареным луком и любимым соусом.

Как выбрать качественный фарш?

Чтобы выбрать качественный фарш, прежде всего смотрите на его цвет и текстуру. Свежая говядина должна быть ярко-красной, а свинина – розовой, подсказывает Kobieta.

Избегайте мяса с серыми пятнами или слишком мелким помолом, похожим на пасту, ведь так часто маскируют жир и хрящи. Также обратите внимание на запах и влагу. Свежий продукт пахнет нейтрально, без кислинки или резких ноток.

В лотке не должно быть много мутной жидкости – это признак того, что фарш был заморожен или в него добавили воду для веса. Для сочности блюд выбирайте фарш, где примерно 20% жира.

Что вкусного приготовить?