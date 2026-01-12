Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой: быстрая замена бутербродам

Иногда лучшее решение простое. Можно приготовить невероятную закуску без сложных шагов, и порадует она не хуже изысканных вкусностей!

Такие соленые вафли можно собрать из того, что есть под рукой, информирует 24 Канал со ссылкой на ТикТок Tsukat Natali. Именно такие блюда спасают, когда времени или желания мало, а результат получается просто непревзойденным.

Как приготовить вафли с кукурузой и сырком?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вафельных коржа;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 3 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 небольшой пучок укропа или петрушки;

– 2–3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Идея оригинального блюда на каждый день: видео

Приготовление:

Плавленый сыр натрите на мелкой терке или используйте мягкий сырок – выберите текстуру в зависимости от желаемой нежности начинки. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешайте. Вмешайте консервированную кукурузу, добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите до сбалансированного вкуса. На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим коржом, формируя слой за слоем. Слегка прижмите вафельный торт и поставьте его в холодильник на 30 – 60 минут, чтобы коржи хорошо пропитались и стали мягкими. Перед подачей нарежьте торт небольшими треугольниками – такой формат удобен для фуршета. По желанию дополните листьями салата или микрозеленью и подавайте как легкую закуску или альтернативу бутербродам на праздничном столе.

Как купить настоящий майонез?

В настоящем майонезе должны быть простые ингредиенты – масло, яйца, горчица, уксус или лимонный сок, соль и немного сахара, пишет РБК Украина. Важна и жирность – майонез обычно должен быть не менее 50%.

Если показатель ниже, это почти всегда означает больше воды и добавок. Обращайте внимание на срок годности – чем он короче, тем меньше в продукте консервантов. В составе нет быть крахмала, стабилизаторов и красителей.

