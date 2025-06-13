13 июня, 19:30
В этом блюде – изобретательность украинских хозяек: как вкусно приготовить чесночные стрелки
Основні тези
- Чесночные стрелки можно использовать как пикантную основу для тостов.
- Рецепт пасты из чесночных стрелок включает лимонный сок, оливковое масло, соль, черный перец, укроп.
Чесночные стрелки точно не тот продукт, который стоит выбрасывать. Из них можно сделать аппетитную закуску, которую вы точно захотите всегда иметь в своем холодильнике.
Чесночные стрелки – замечательная пикантная основа для любимых тостов. Как ее приготовить без лишних затрат продуктов и усилий – расскажет 24 Канал.
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Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов чесночных стрелок;
– сок половины лимона;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли;
– черный перец по вкусу;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Положите в чашу блендера зелень, чесночные стрелки (предварительно промытые) и оливковое масло. Взбейте все до однородной массы.
- Добавьте лимонный сок, соль и молотый перец по вкусу.
- Снова все взбейте до гладкой консистенции.
- Эту пасту можно подавать на кусочках багета или хрустящих гренках.
Приятного аппетита!
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