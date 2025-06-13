В этом блюде – изобретательность украинских хозяек: как вкусно приготовить чесночные стрелки

Чесночные стрелки точно не тот продукт, который стоит выбрасывать. Из них можно сделать аппетитную закуску, которую вы точно захотите всегда иметь в своем холодильнике.

Чесночные стрелки – замечательная пикантная основа для любимых тостов. Как ее приготовить без лишних затрат продуктов и усилий – расскажет 24 Канал. Интересно День должен начинаться ярко: легендарные тосты с яйцом пашот Рецепт пасты из чесночных стрелок Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов чесночных стрелок;

– сок половины лимона;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка соли;

– черный перец по вкусу;

– укроп по вкусу. Приготовление: Положите в чашу блендера зелень, чесночные стрелки (предварительно промытые) и оливковое масло. Взбейте все до однородной массы.

Добавьте лимонный сок, соль и молотый перец по вкусу.

Снова все взбейте до гладкой консистенции.

Эту пасту можно подавать на кусочках багета или хрустящих гренках. Приятного аппетита! Это просто вершина наслаждения: как приготовить деруны с колбасой.