Даже в жару его съедают за раз: чесночный суп с гренками – легко и питательно
- Чесночный суп с гренками является легким в приготовлении и питательным.
- Суп имеет непревзойденный вкус и быстро съедается даже в жару.
Этот суп станет частым гостем на вашем столе. Он прост в приготовлении, а вкус всегда получается непревзойденным.
Особенность чесночных супов – их обожают все, поэтому лучше всего готовить их сразу с запасом, чтобы было что оставить в холодильнике на потом. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, которым поделился портал Shuba.
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Рецепт чесночного супа
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного бедра с голенью;
– 2 литра воды;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 сладкий перец;
– 4 картофелины;
– 10 зубчиков чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 5 граммов майорана;
– веточка петрушки;
– 100 граммов твердого сыра;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 5 горошин черного перца;
– соль по вкусу;
– сухарики для подачи.
Приготовление:
Промываем курятину, нарезаем порционными кусками, перекладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь.
Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем лавровый лист, перец горошком, подсаливаем. Варим на слабом огне примерно 40 минут.
Тем временем очищаем лук и мелко его шинкуем.
Очищаем болгарский перец, удаляем сердцевину и нарезаем его маленькими кубиками. Морковь и картофель также очищаем, промываем и нарезаем кусочками.
В сковороде разогреваем масло, смешиваем лук, морковь и перец. Обжариваем до румяного цвета, периодически перемешивая.
К горячему бульону добавляем картофель и провариваем 10 минут. Затем перекладываем обжаренные овощи, добавляем майоран и чеснок, пропущенный через пресс.
Досаливаем по вкусу и варим еще 10 минут.
После приготовления разливаем ароматный суп по тарелкам, посыпаем сверху сухариками, натертым сыром и свежей измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!
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