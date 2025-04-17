Соль чистого четверга: как приготовить и от чего она защищает

Накануне Пасхи существует традиция приготовления соли чистого четверга – специи, которую наши предки готовили как часть предпасхального ритуала. Многие верят, что она обладает уникальными свойствами.

Исторические верования свидетельствуют, что наши предки считали черную соль сильной энергетически, рассматривая ее как мощный оберег с целебными свойствами. Как приготовить четверговую соль и где использовать рассказывает 24 Канал.

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Как сделать четверговую соль

Для приготовления берут обычную соль, или добавляют к ней муку и лекарственные травы.

Ингредиенты:

– 1 килограмм каменной соли;

– 12 столовых ложек муки;

– лекарственные травы (календула, полынь, мята, шалфей или другие) – по щепотке.

Приготовление:

Соль высыпьте на сухую сковороду и держите на медленном огне, помешивая и читая молитву "Отче наш".

Делайте это, пока соль не почернеет. По тому же принципу можете приготовить ее и в духовке.

Как применить

Готовую соль упаковывают и освящают в пасхальной корзине вместе с другими продуктами.

Черная соль, считается, рассеивает болезни, проклятия и негативную энергию. Ее обычно используют как талисман в течение всего года, часто добавляют в соленые продукты, носят в личных сумках и кладут в кроватки младенцев.

Кроме того, существует специальный ритуал с четверговой солью, который выполняется для того, чтобы отогнать зло из дома. Эта практика предполагает рассыпание небольшого количества соли по углам дома, которую потом собирают и закапывают в соответствующем месте, поскольку выбрасывать ее в мусорку категорически запрещено.

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