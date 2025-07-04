Так делали еще наши бабушки: простая хитрость, которая не даст выпечке пригореть в духовке

В мире выпечки подгоревший пирог является распространенным разочарованием, и проблема может заключаться не только в мастерстве хозяйки. Иногда просто невозможно измерить настоящую температуру в духовке, а именно это приводит к сухой и подгоревшей выпечке.

Но есть простой способ, который убережет от таких результатов. Что делать, когда пригорает выпечка в духовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на novosti24.kyiv.ua.

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Что делать, когда пригорает выпечка в духовке

Еще наши предки знали о непредсказуемости выпекания домашней выпечки. Чтобы уменьшить риск подгорания, обычно в духовку они ставили миску с водой.

Эта техника генерирует пар во время процесса выпекания, который защищает выпечку от нежелательных последствий. Так, в итоге лакомства получаются качественные и ароматные – и главное не подгоревшие.

Поэтому эксперты рекомендуют располагать миску с водой на дне духовки, чтобы максимизировать выработку пара и эффективно защитить от пригорания.

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