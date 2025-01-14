Единицы об этом знают: какой ингредиент добавить в яичницу, чтобы сделать ее "пышной"

В утренней спешке многие люди испытывают нехватку времени на приготовление завтрака. Как следствие, популярным является простое блюдо яичница. Это быстрое и легкое блюдо требует минимальных усилий: просто разбить яйцо на сковородку с маслом, накрыть крышкой и подождать несколько минут.

Однако в большинстве случаев яичный скрембл получается слишком плоским. Дело в том, что многие не знают о необходимости использования важного дополнительного ингредиента, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Useti.

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Что добавить в яичную массу для "пышности"

На кухне многие кулинары-любители часто придерживаются базового подхода при приготовлении яичницы. Обычно они начинают со взбивания сырых яиц вилкой или венчиком перед тем, как добавить к смеси соль.

В кулинарной подсказке для достижения оптимального результата эксперты рекомендуют добавлять в смесь перед взбиванием пару ложек обычной холодной воды. Этот шаг имеет решающее значение для улучшения текстуры и консистенции конечного блюда.

Добавлять соль в смесь следует только после того, как яйца и вода тщательно смешаны в однородную смесь.

Тогда можно выливать жидкую смесь на разогретую сковородку – в результате получится невероятно пышная и вкусная яичница на завтрак.

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