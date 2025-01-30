Вы получите худший результат из возможных: что нельзя добавлять в котлеты

Сочные и аппетитные котлеты – частый гость на наших столах. Готовить их умеют все, но ошибки, которые время от времени случаются со всеми.

Приготовление котлет требует не только кулинарного мастерства, но и знаний нескольких нюансов. В противном случае результат будет съедобным, но далеким от идеала. 24 Канал предлагает избегать ошибок в приготовлении котлет, которые собрал ТСН.

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Специи

Именитые кулинары рекомендуют использовать только черный и красный перец. Другие специи могут изменить вкус блюда так, что конечный результат будет невозможно спрогнозировать. Поэтому ароматные травы, хмели-сунели и другие смеси специй лучше придержать для других блюд.

Молоко

Часто хлеб для котлет вымачивают именно в молоке, но этот компонент существенно влияет на качество фарша. Оно может сделать фарш жестким, а готовые котлеты менее аппетитными. Поэтому для размачивания хлеба куда лучше использовать воду. Если вы хотите придать блюду сливочных оттенков, то для этого стоит добавить в фарш сливочное масло.

Яйца

Кулинары не устают повторять, что не стоит "склеивать" ингредиенты для котлет яйцами. Влажности фарша и размоченного хлеба уже вполне достаточно, поэтому не нужно ничего придумывать. Кроме того, белок быстрее доходит до готовности, чем фарш, поэтому котлеты будут твердыми и сухими.

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