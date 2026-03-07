Укр Рус
7 марта, 11:15
6

Меню на 8 марта: 3 блюда, которые станут отличным подарком

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • В статье представлены три рецепта блюд, которые можно приготовить к 8 марта: салат с говядиной, запеченная скумбрия и эклеры.
  • Каждый рецепт сопровождается перечнем ингредиентов, временем приготовления и количеством порций, а также пошаговыми инструкциями.

8 марта – это день, когда все должно говорить о чувствах и заботе. Их можно выразить не только словами или подарками – для этого прекрасно подойдут и вкусные блюда.

Вкусные блюда, приготовленные собственными руками – это отличный способ выразить благодарность, любовь и восторг. Вы можете это сделать, даже если не обладаете высокими кулинарными навыками – эти рецепты под силу каждому.

К теме Невероятные "Рафаэлло" на 8 марта: с этим рецептом каждый создаст шедевр

Как приготовить салат с говядиной?

Замечательный рецепт из TikTok diatyt11, который может стать отличным сюрпризом.

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты: 
– 300 граммов отварной говядины; 
– 4 яйца; 
– 1 – 2 репчатые луковицы; 
– 2–3 соленых огурца; 
– майонез по вкусу; 
– растительное масло для жарки; 
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите говядину до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой.
  2. По желанию ее можно немного обжарить.
  3. Яйца взбейте со щепоткой соли, поджарьте тонкие омлеты, дайте им остыть и также нарежьте соломкой.
  4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Соленые огурцы нарежьте соломкой, а при необходимости слегка отожмите от лишней влаги.
  5. После этого соедините все подготовленные ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте соль и черный перец по вкусу. Готовый салат поставьте в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы он настоялся.

Как вкусно запечь скумбрию?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 скумбрия; 
– черный перец по вкусу; 
– кориандр по вкусу; 
– 5 столовых ложек соевого соуса "Торчин"; 
– 1 столовая ложка лимонного сока; 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 1 столовая ложка растительного масла.

Запекаем невероятно аппетитную рыбку: видео

Приготовление:

  1. Удалите у скумбрии голову, плавники, хвост и хребет. Тщательно очистите рыбу от внутренностей и черной пленки.
  2. Филе, которое получится после разделки, посыпьте с обеих сторон черным перцем и кориандром, а затем нарежьте на кусочки. Переложите их в лодочки из фольги шкуркой вверх.
  3. Для маринада смешайте в миске лимонный сок, масло, соевый соус "Торчин" и сахар. Полученной смесью полейте рыбу и оставьте мариноваться на 30 минут.
  4. После этого запекайте скумбрию в заранее разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Как сделать невероятно вкусные эклеры?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 120 миллилитров молока; 
– 120 миллилитров воды; 
– 110 граммов сливочного масла; 
– 1/3 чайной ложки соли; 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 120 граммов муки; 
– 220 граммов яиц; 
– 300 миллилитров сливок 33%; 
– 120 граммов вареного сгущенного молока; 
– любимый шоколад для глазури.

Делаем десерт, который все обожают: видео

@anny.cooking Смачнючі Еклери готую їх тільки з вершковим або білковим кремом, так вони нам дуже смакують! Інгредієнти на ~ 12-15 тістечок 120 мл молока 120 мл води 110 г вершкового масла 1/3 ч.л. солі 1 ч.л. цукру 120 г борошна 220 г яєць крем: 300 мл 33% вершків, 120 г вареного згущеного молока глазур: улюблений шоколад Приготування: ️Зʼєднуємо воду, молоко, сіль, цукор, масло і доводимо до кипіння. Всипаємо борошно, помішуємо, щоб маса стала однорідною. Орієнтовно 2 хв тримаємо на вогні помішуючи, тісто збереться в комок, перекладаємо його в миску і залишаємо охолонути на декілька хвилин. ️Збиваємо яйця, поступово додаємо їх до тіста щоразу перемішуючи. ️Готове тісто перекладаємо в кондитерський мішок і відсаджуємо еклери, я це робила на око. Вилочкою робимо візерунок і посипаємо цукровою пудрою. випікаємо при 190 градусах 15 хв, зменшуємо температуру до 170 і печемо ще 15 хвилин. Охолоджуємо. ️Для крему збиваємо вершки, додаємо варене згущене молоко і перемішуємо міксером. Наповнюємо еклери(бажано дірочки робити зверху!, я щось на автоматі зробила знизу) і декоруємо шоколадом, смачного! #еклерирецепт #еклери #дужесмачно #десерт #літнійдесерт #випічка #рецептиукраїна #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Приготовление:

  1. Соедините в кастрюле воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло, после чего доведите смесь до кипения. Всыпьте муку и сразу начните интенсивно перемешивать, чтобы масса стала однородной.
  2. Подержите тесто на огне примерно 2 минуты, непрерывно помешивая, пока оно не соберется в плотный комок.
  3. Переложите его в миску и оставьте ненадолго остыть.
  4. Отдельно взбейте яйца, а затем постепенно вводите их в тесто, каждый раз хорошо перемешивая.
  5. Готовую массу переложите в кондитерский мешок и отсадите эклеры на противень.
  6. Сверху сделайте узор вилкой и присыпьте сахарной пудрой.
  7. Выпекайте сначала 15 минут при температуре 190 градусов, затем уменьшите температуру до 170 градусов и готовьте еще 15 минут.
  8. Готовые эклеры полностью охладите. Для крема взбейте сливки, добавьте вареное сгущенное молоко и перемешайте миксером до однородности.
  9. Наполните эклеры кремом, желательно делая отверстия сверху. В конце украсьте пирожные любимым шоколадом.

Какие рецепты пригодятся?