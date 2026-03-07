Укр Рус
7 березня, 11:15
6

Меню на 8 березня: 3 страви, які стануть чудовим подарунком

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • У статті представлені три рецепти страв, які можна приготувати до 8 березня: салат з яловичиною, запечена скумбрія та еклери.
  • Кожен рецепт супроводжується переліком інгредієнтів, часом приготування та кількістю порцій, а також покроковими інструкціями.

8 березня – це день, коли все повинно говорити про почуття та турботу. Їх можна висловити не лише словами чи подарунками – для цього чудово підійдуть і смачні страви.

Смачні страви, приготовані власними руками – це чудовий спосіб висловити вдячність, любов та захват. Ви можете це зробити, навіть якщо не володієте високими кулінарнимми навичками – ці рецепти під силу кожному. 

Як приготувати салат з яловичиною? 

Чудовий рецепт з TikTok diatyt11, який може стати чудовим сюрпризом. 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 300 грамів відварної яловичини; 
– 4 яйця; 
– 1 – 2 ріпчасті цибулини; 
– 2–3 солоні огірки; 
– майонез до смаку; 
– рослинна олія для смаження; 
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Відваріть яловичину до м’якості, остудіть і наріжте тонкою соломкою.
  2. За бажанням її можна трохи обсмажити.
  3. Яйця збийте з дрібкою солі, підсмажте тонкі омлети, дайте їм охолонути й також наріжте соломкою.
  4. Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте до золотистого кольору. Солоні огірки наріжте соломкою, а за потреби злегка відіжміть від зайвої вологи.
  5. Після цього з’єднайте всі підготовлені інгредієнти, заправте майонезом, додайте сіль і чорний перець до смаку. Готовий салат поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він настоявся. 

Як смачно запекти скумбрію?  

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 1 скумбрія; 
– чорний перець до смаку; 
– коріандр до смаку; 
– 5 столових ложок соєвого соусу "Торчин"; 
– 1 столова ложка лимонного соку; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 1 столова ложка олії. 

Запікаємо неймовірно апетитну рибку: відео 

Приготування: 

  1. Видаліть у скумбрії голову, плавники, хвіст і хребет. Ретельно очистьте рибу від нутрощів і чорної плівки.
  2. Філе, яке вийде після оброблення, посипте з обох боків чорним перцем і коріандром, а потім наріжте на шматочки. Перекладіть їх у човники з фольги шкіркою догори.
  3. Для маринаду змішайте в мисці лимонний сік, олію, соєвий соус "Торчин" і цукор. Отриманою сумішшю полийте рибу та залиште маринуватися на 30 хвилин.
  4. Після цього запікайте скумбрію в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. 

Як зробити неймовірно смачні еклери? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 120 мілілітрів молока; 
– 120 мілілітрів води; 
– 110 грамів вершкового масла; 
– 1/3 чайної ложки солі; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 120 грамів борошна; 
– 220 грамів яєць; 
– 300 мілілітрів вершків 33%; 
– 120 грамів вареного згущеного молока; 
– улюблений шоколад для глазурі. 

Робимо десерт, який усі обожнюють: відео

Приготування: 

  1. З’єднайте в каструлі воду, молоко, сіль, цукор і вершкове масло, після чого доведіть суміш до кипіння. Всипте борошно й одразу почніть інтенсивно перемішувати, щоб маса стала однорідною.
  2. Потримайте тісто на вогні приблизно 2 хвилини, безперервно помішуючи, доки воно не збереться в щільну грудку.
  3. Перекладіть його в миску й залиште ненадовго охолонути.
  4. Окремо збийте яйця, а потім поступово вводьте їх у тісто, щоразу добре перемішуючи.
  5. Готову масу перекладіть у кондитерський мішок і відсадіть еклери на деко.
  6. Зверху зробіть візерунок виделкою та присипте цукровою пудрою.
  7. Випікайте спочатку 15 хвилин при температурі 190 градусів, потім зменште температуру до 170 градусів і готуйте ще 15 хвилин.
  8. Готові еклери повністю охолодіть. Для крему збийте вершки, додайте варене згущене молоко й перемішайте міксером до однорідності.
  9. Наповніть еклери кремом, бажано роблячи отвори зверху. Наприкінці прикрасьте тістечка улюбленим шоколадом.

Які рецепти стануть у пригоді? 