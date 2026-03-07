Меню на 8 березня: 3 страви, які стануть чудовим подарунком

8 березня – це день, коли все повинно говорити про почуття та турботу. Їх можна висловити не лише словами чи подарунками – для цього чудово підійдуть і смачні страви.

Смачні страви, приготовані власними руками – це чудовий спосіб висловити вдячність, любов та захват. Ви можете це зробити, навіть якщо не володієте високими кулінарнимми навичками – ці рецепти під силу кожному.

До теми Неймовірні "Рафаелло" на 8 березня: з цим рецептом кожен створить шедевр

Як приготувати салат з яловичиною?

Чудовий рецепт з TikTok diatyt11, який може стати чудовим сюрпризом.

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів відварної яловичини;

– 4 яйця;

– 1 – 2 ріпчасті цибулини;

– 2–3 солоні огірки;

– майонез до смаку;

– рослинна олія для смаження;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть яловичину до м’якості, остудіть і наріжте тонкою соломкою. За бажанням її можна трохи обсмажити. Яйця збийте з дрібкою солі, підсмажте тонкі омлети, дайте їм охолонути й також наріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте до золотистого кольору. Солоні огірки наріжте соломкою, а за потреби злегка відіжміть від зайвої вологи. Після цього з’єднайте всі підготовлені інгредієнти, заправте майонезом, додайте сіль і чорний перець до смаку. Готовий салат поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він настоявся.

Як смачно запекти скумбрію?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 скумбрія;

– чорний перець до смаку;

– коріандр до смаку;

– 5 столових ложок соєвого соусу "Торчин";

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка олії.

Запікаємо неймовірно апетитну рибку: відео

Приготування:

Видаліть у скумбрії голову, плавники, хвіст і хребет. Ретельно очистьте рибу від нутрощів і чорної плівки. Філе, яке вийде після оброблення, посипте з обох боків чорним перцем і коріандром, а потім наріжте на шматочки. Перекладіть їх у човники з фольги шкіркою догори. Для маринаду змішайте в мисці лимонний сік, олію, соєвий соус "Торчин" і цукор. Отриманою сумішшю полийте рибу та залиште маринуватися на 30 хвилин. Після цього запікайте скумбрію в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.

Як зробити неймовірно смачні еклери?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 120 мілілітрів молока;

– 120 мілілітрів води;

– 110 грамів вершкового масла;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 120 грамів борошна;

– 220 грамів яєць;

– 300 мілілітрів вершків 33%;

– 120 грамів вареного згущеного молока;

– улюблений шоколад для глазурі.

Як зробити смачні еклери?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 120 мілілітрів молока;

– 120 мілілітрів води;

– 110 грамів вершкового масла;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 120 грамів борошна;

– 220 грамів яєць;

крем:

– 300 мілілітрів 33% вершків;

– 120 грамів вареного згущеного молока;

– улюблений шоколад для глазурі.

Робимо десерт, який усі обожнюють: відео

#еклери #дужесмачно #десерт #літнійдесерт #випічка #рецептиукраїна #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer @anny.cooking Смачнючі Еклери готую їх тільки з вершковим або білковим кремом, так вони нам дуже смакують! Інгредієнти на ~ 12-15 тістечок 120 мл молока 120 мл води 110 г вершкового масла 1/3 ч.л. солі 1 ч.л. цукру 120 г борошна 220 г яєць крем: 300 мл 33% вершків, 120 г вареного згущеного молока глазур: улюблений шоколад Приготування: ️Зʼєднуємо воду, молоко, сіль, цукор, масло і доводимо до кипіння. Всипаємо борошно, помішуємо, щоб маса стала однорідною. Орієнтовно 2 хв тримаємо на вогні помішуючи, тісто збереться в комок, перекладаємо його в миску і залишаємо охолонути на декілька хвилин. ️Збиваємо яйця, поступово додаємо їх до тіста щоразу перемішуючи. ️Готове тісто перекладаємо в кондитерський мішок і відсаджуємо еклери, я це робила на око. Вилочкою робимо візерунок і посипаємо цукровою пудрою. випікаємо при 190 градусах 15 хв, зменшуємо температуру до 170 і печемо ще 15 хвилин. Охолоджуємо. ️Для крему збиваємо вершки, додаємо варене згущене молоко і перемішуємо міксером. Наповнюємо еклери(бажано дірочки робити зверху!, я щось на автоматі зробила знизу) і декоруємо шоколадом, смачного! #еклерирецепт

Приготування:

З’єднайте в каструлі воду, молоко, сіль, цукор і вершкове масло, після чого доведіть суміш до кипіння. Всипте борошно й одразу почніть інтенсивно перемішувати, щоб маса стала однорідною. Потримайте тісто на вогні приблизно 2 хвилини, безперервно помішуючи, доки воно не збереться в щільну грудку. Перекладіть його в миску й залиште ненадовго охолонути. Окремо збийте яйця, а потім поступово вводьте їх у тісто, щоразу добре перемішуючи. Готову масу перекладіть у кондитерський мішок і відсадіть еклери на деко. Зверху зробіть візерунок виделкою та присипте цукровою пудрою. Випікайте спочатку 15 хвилин при температурі 190 градусів, потім зменште температуру до 170 градусів і готуйте ще 15 хвилин. Готові еклери повністю охолодіть. Для крему збийте вершки, додайте варене згущене молоко й перемішайте міксером до однорідності. Наповніть еклери кремом, бажано роблячи отвори зверху. Наприкінці прикрасьте тістечка улюбленим шоколадом.

Які рецепти стануть у пригоді?