Как приготовить американский пирог: рецепт, который повторит каждый

Ароматный американский пирог с яблоками – это классика, которая всегда впечатляет. Он прост в приготовлении и наполняет дом теплом и уютом.

Это идеальный десерт для любого события или просто для душевного вечера с родными. 24 Канал предлагает попробовать создать эту вкусную магию дома по рецепту All recipes. Интересно Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит Рецепт американского пирога Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров холодной воды;

– щепотка соли;

– 6 – 8 яблок;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 столовая ложка крахмала. Приготовление: Смешайте муку с щепоткой соли. Добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Влейте холодную воду и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, заверните в пленку и охлаждайте 30 минут. Очистите яблоки, нарежьте их тонкими ломтиками. Смешайте с сахаром, корицей и крахмалом. Раскатайте одну часть теста и выложите в форму, сделав бортики. Наполните форму начинкой. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог. Защипните края и сделайте надрезы сверху для выхода пара. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог 45 – 50 минут, пока он станет золотистым. Охладите перед подачей. Можно подавать с шариком мороженого. Приятного аппетита! Это необходимо знать: нужно ли ставить тесто в холодильник.