Только картофелина и яйцо: вкусная трапеза без затрат времени и усилий

Не всегда есть желание долго колдовать на кухне над оригинальными блюдами. Но это вовсе не означает, что придется пожертвовать вкусом!

Эти картофельные блины имеют все шансы стать одним из ваших любимых блюд. Это тот случай, когда без лишних затрат вы получаете шедевральный вкус и не валитесь с ног, рассказывает "Господинька".

Как приготовить блины из картофеля?

Время: 30 минут; Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов картофеля;

– 4 яйца;

– соль, перец, специи по вкусу;

– сыр Моцарелла;

– 1 столовая ложка муки;

– масло для обжаривания.

Легко и аппетитно / Фото "Добрые новости"

Приготовление:

Картофель мелко натираем, вбиваем яйца и добавляем остальные ингредиенты. Хорошо перемешиваем. Разогреваем растительное масло. Выкладываем оладьи и жарим до золотистости с двух сторон.

Как проверить свежесть яиц?

Самый простой способ проверить свежесть яиц – это тест на погружение. Просто опустите яйцо в стакан с холодной водой: свежее яйцо сразу ляжет горизонтально на дно, поскольку оно тяжелое и имеет внутри совсем мало воздуха, рассказывает Onet.

Также можно проверить качество яиц с помощью звука. Попробуйте слегка встряхнуть яйцо возле уха: в свежем вы не услышите никаких звуков, тогда как в несвежем будет ощутимое "болтание".

