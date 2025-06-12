Идеальное блюдо без вреда для фигуры: куриный конвертик, который "разлетается" по сети

Сочная курочка – идеальная опция для вкусного ужина. Нужно совсем немного старания, чтобы ее вкус был совершенным.

Если вы хотите вкусно поесть без вреда для фигуры, то куриные конвертики станут идеальным решением для этой проблемы. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок nisenitnitsia. Будет интересно 2 яйца и 3 картофеля: "драники с колбасой", которые захочется готовить каждый день Рецепт куриных конвертиков Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 700 граммов куриного фарша;

– соль и специи по вкусу;

– пучок шпината;

– соус песто;

– помидор;

– моцарелла;

– панировочные сухари. Приготовление: К куриному фаршу добавляем соль и любимые специи. Выкладываем массу между двумя листами пергамента и расплющиваем. После этого снимаем верхний лист пергамента, смазываем поверхность фарша соусом песто, выкладываем немного шпината, кольца помидоров и кусочки моцареллы. С помощью пергамента аккуратно складываем фарш пополам, формируя что-то вроде чебурека или конверта. Обсыпаем панировочными сухарями с обеих сторон, чтобы они полностью покрыли фарш. Выкладываем заготовки на противень и запекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Приятного аппетита! Быстро и вкусно: фриттата на сковороде за 10 минут.