Красиво как в ресторане, а на вкус еще лучше: идеальный рецепт для куриного филе за считанные минуты

Вкусно, диетически и очень быстро – все это о курином филе. Недаром его любят все хозяйки, а с этим рецептом вы научитесь творить с ним настоящую кулинарную магию.

Нужно совсем немного, чтобы подать куриное филе как в дорогом ресторане. Не стоит волноваться: о затратах времени и усилий речь совсем не идет, рассказывает 24 Канал. Несколько минут вашего времени – и на кухню сбегутся все.

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Рецепт куриного филе

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 8 помидоров черри;

– пучок петрушки или шпината;

– немного жирных сливок;

– 2 натертые зубчики чеснока;

– по чайной ложке специй для курицы и соли;

– масло или сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Сделайте на курином филе надрезы в форме сетки - сначала вдоль, затем поперек. Посолите, поперчите мясо и приправьте любимыми специями для курятины. На разогретую сковороду с маслом выложите филе и обжарьте с обеих сторон на сильном огне по 2 минуты. Затем переложите мясо в отдельную посуду. На той же сковороде обжарьте измельченный чеснок, разрезанные пополам помидоры и зелень. Добавьте примерно половину чайной ложки соли и через минуту влейте сливки - столько, чтобы они покрывали помидоры до половины. Верните филе на сковороду и тушите под крышкой до полной готовности мяса.

Приятного аппетита!

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