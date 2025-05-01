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1 мая, 08:25
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Красиво как в ресторане, а на вкус еще лучше: идеальный рецепт для куриного филе за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вкусно, диетически и очень быстро – все это о курином филе. Недаром его любят все хозяйки, а с этим рецептом вы научитесь творить с ним настоящую кулинарную магию.

Нужно совсем немного, чтобы подать куриное филе как в дорогом ресторане. Не стоит волноваться: о затратах времени и усилий речь совсем не идет, рассказывает 24 Канал. Несколько минут вашего времени – и на кухню сбегутся все.

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Рецепт куриного филе

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 8 помидоров черри;
– пучок петрушки или шпината;
– немного жирных сливок;
– 2 натертые зубчики чеснока;
– по чайной ложке специй для курицы и соли;
– масло или сливочное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Сделайте на курином филе надрезы в форме сетки - сначала вдоль, затем поперек.
  2. Посолите, поперчите мясо и приправьте любимыми специями для курятины.
  3. На разогретую сковороду с маслом выложите филе и обжарьте с обеих сторон на сильном огне по 2 минуты. Затем переложите мясо в отдельную посуду.
  4. На той же сковороде обжарьте измельченный чеснок, разрезанные пополам помидоры и зелень.
  5. Добавьте примерно половину чайной ложки соли и через минуту влейте сливки - столько, чтобы они покрывали помидоры до половины.
  6. Верните филе на сковороду и тушите под крышкой до полной готовности мяса.

Приятного аппетита!

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