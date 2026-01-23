Гора рыбных брызгалок за копейки: вкусная трапеза без удара по бюджету

Вафельные бризоли –это находка опытных хозяек. Когда нужна вкусная трапеза без затрат они всегда приходят на помощь.

Пачка вафель, несколько бюджетных ингредиентов – и вкусная трапеза уже практически на столе. Как сделать быстрый шедевр без затрат – рассказывает пользовательница TikTok innakluchnik31.

Как приготовить бюджетные рыбные брызги?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– стакан риса;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 яйцо;

– банка сардин;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 упаковка вафель;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Рис варим, из моркови и лука делаем зажарку. Соединяем и хорошо перемешиваем. Добавляем тертый сыр, разминаем сардины, добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу. Перемазываем начинкой 4 вафли, накрываем оставшимися. Нарезаем на порционные треугольнички. Смачиваем в яйце и обжариваем до золотистости.

Как правильно варить рис?

Рис надо хорошо промыть несколько раз. Если избежать этого шага – а так часто делают – он будет очень липким, рассказывает Aldi.

Далее надо залить рис водой в пропорции 1:1,5 и не трогать, пока вода не испарится. Так вы получите идеальный гарнир, который можно использовать в других блюдах.

Что стоит попробовать?