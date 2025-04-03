Что сделать из теста фило: 2 идеи вкусной выпечки – соленая и сладкая
Тесто фило традиционно используется турками и греками для любимых десертов, таких как пахлава. Однако, его эластичность позволяет шире применять его на кухне, делая его пригодным для приготовления блюд с солеными ингредиентами.
Если дома завалялась упаковка теста фило, и вы не знаете, что с ней делать, 24 Канал предлагает 2 вкусные идеи. Приготовим пирог с сыром и зеленью и яблочный струдель.
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Пирог из теста фило с сыром и зеленью
- Время: 55 минут
- Порции: 15
Ингредиенты:
– 400 граммов теста фило;
– 3 яйца;
– 400 граммов сыра кисломолочного;
– 400 граммов феты;
– 150 граммов сыра твердого;
– 1 пучок петрушки;
– 8 томатов вяленых;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– соль – по вкусу;
– оливковое масло – по вкусу;
– кунжут черный – по вкусу.
Как испечь этот пирог: смотрите видео
Приготовление:
- Томаты достаньте из масла, порежьте кусочками, как на видео. Петрушку и чеснок измельчите.
- Мягкие сыры измельчите вилкой, так чтобы оставались комочки, всыпьте натертый твердый сыр.
- Добавьте к этой сырной массе томаты, зелень, чеснок, прованские травы и щепотку соли.
- Яйца слегка взбейте вилкой, влейте в массу, осторожно все перемешайте.
- Большой противень для выпекания слегка смажьте маслом. Выложите фило, как на видео, в 2 слоя, чтобы края немного свисали. Полейте 2 столовыми ложками оливкового масла из томатов.
- Выложите начинку и прикройте свисающим тестом. Центр пирога накройте тестом в 2 слоя.
- Оставшиеся листы, выложите сверху собирая волнами. Сбрызните все маслом и присыпьте кунжутом.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут до румяности.
- Подавать можете как теплым, так и холодным. Но надолго его не откладывайте, ибо он потеряет свою хрусткость.
Приятного аппетита!
Яблочный струдель из теста фило
- Время: 1 час
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов теста фило;
– 5 яблок;
– 70 граммов изюма;
– 100 граммов сахара;
– 3 столовые ложки панировочных сухарей;
– 2 чайные ложки корицы молотой;
– 100 граммов масла сливочного;
– 1/4 лимона;
– сахарная пудра – по вкусу;
– 1 желток;
– 20 миллилитров молока.
Как испечь яблочный струдель: смотрите видео
Приготовление:
- Тесто фило заранее достаньте из холодильника и разморозьте.
- Яблоки почистите, удалите сердцевину и все перепонки. Порежьте мелкими кусочками, как на видео.
- Выжмите на яблоки сок лимона, перемешайте, добавьте сахар и корицу, еще раз все перемешайте.
- Всыпьте панировочные сухари, чтобы забрать лишнюю жидкость. Добавьте промытый изюм, перемешайте.
- Растопите сливочное масло. Выложите на рабочую поверхность лист теста фило, смажьте маслом, выложите сверху еще лист и смажьте маслом. Так выложите 4 – 5 листов для одного штрудля и столько же – для второго.
- Сверху выложите начинку, сверните рулетом подворачивая края. Взбейте желток с молоком, смажьте сверху штрудли.
- Выпекайте на застеленном пергаментом противне 35 – 40 минут при 180 градусах. Сразу присыпьте сахарной пудрой и смакуйте.
Готово!
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