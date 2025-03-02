Как украинцы праздновали перед великим постом: подборка старинных блюд

Масленица – это один из древнейших праздников, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. В Украине его принято праздновать целую неделю, и каждый день имел особое значение.

Праздник имел много названий – Масленица, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запуски, Пущение, Турица, рассказывает 24 Канал. Универсального обряда для всей Украины не существовало, ведь в каждом регионе были свои традиции и названия.

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Что готовили на Масленицу или Сыропустное воскресенье

Сегодня традиционным блюдом Масленицы являются блины, однако в древности в Украине их не пекли. Вместо этого лепили вареники, чаще всего с творогом – именно поэтому неделю называли Сыропустной или Сырницей.

В этот период потребляли много масла, сметаны и всяких блюд с ними. Популярными были блинчики с творогом, любили варить мед и пиво.

Каждый регион имел собственные традиционные блюда. На Черкасщине, например, готовили "запеченные вареники" – отваренные вареники поливали маслом и сметаной, а затем запекали в печи.

Рецепт вареников из картофеля и творога

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов муки;

– 3 грамма соли;

– 1 яйцо;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 310 миллилитров теплой воды.

Для начинки:

– 4 вареные картофелины;

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– соль по вкусу.

Для зажарки:

– 1 лук;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 3 грамма соли.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку, соль, масло и яйцо. Постепенно вливайте теплую воду и начинайте замешивать тесто. Сначала замешивайте его в миске, а затем выложите на посыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите в течение 5 – 10 минут. Положите тесто в пакет и оставьте на 20 минут. Отваренный картофель разомните в пюре. Добавьте творог, посолите и хорошо разотрите до однородной массы. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета. Слегка подсолите зажарку. Тесто разделите на несколько частей. Сформируйте колбаски и нарежьте их на кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку. Выложите на середину начинку и хорошо защипните края теста. Доведите воду до кипения, подсолите, выложите порцию вареников и аккуратно перемешайте. После закипания варите на небольшом огне 3 – 4 минуты, периодически помешивая. Достаньте вареники шумовкой, выложите в тарелку, смажьте зажаркой и подавайте к столу.

Ленивые вареники с творогом

Время : 25 – 30 минут

: 25 – 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 1 столовая ложка муки;

– 2 столовые ложки манки;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Тщательно протрите творог через сито, чтобы не осталось комочков. Добавьте к творожной массе яйцо, соль и муку. Замесите тесто. В большую кастрюлю наберите воду, добавьте сахар и поставьте на плиту. Доведите до кипения. Из творожной массы сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в манке. Опустите ленивые вареники в кипящую воду. Как только они поднимутся на поверхность, засеките 1 минуту, после чего достаньте шумовкой. Переложите вареники на тарелку и подавайте к столу со сметаной или греческим йогуртом.

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