Из-за этой начинки их съедают первыми: какие печеночные блины приготовить для праздничного стола
- Печеночные блины являются популярной закуской на праздничном столе, которую можно приготовить заранее.
- Лучше всего подходит куриная или говяжья печень, которую следует очистить от пленки; свиную печень нужно вымочить, чтобы избежать горечи.
Печеночные блины давно стали проверенной закуской для праздничного стола. Они известны с детства и такие нежные!
Такая закуска сытная, яркая и ее можно приготовить заблаговременно.
Именно поэтому ее часто выбирают на Новый год, когда хочется совместить классику и не стоять на кухне лишнее время.
Как приготовить печеночные блины?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов печени;
– 2 яйца;
– 200 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– любимые специи по вкусу;
– 120 граммов лука;
– 120 граммов моркови;
– майонез по вкусу;
– сливочный или плавленый сыр по вкусу;
– чеснок по вкусу.
Готовим блины на праздничный стол: видео
Приготовление:
- Печень вместе с яйцами и молоком перебейте блендером до однородной массы, добавьте соль, перец и специи, влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
- Всыпьте муку и замесите гладкое тесто без комочков. На хорошо разогретой сковороде жарьте печеночные блины на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны до румяности.
- Для начинки лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте на сковороде до мягкости, после чего добавьте майонез, сыр, измельченный чеснок, соль и перец и тщательно перемешайте до кремовой консистенции.
- На готовые блины равномерно выложите начинку, плотно закрутите в рулеты и перед подачей разрежьте каждый на две части.
Какая печень лучше подходит?
Для этого блюда лучше всего подходит куриная или говяжья печень. Можно также выбрать и свиную, но ее надо вымочить, чтобы избежать горечи.
Любую печень необходимо хорошо очистить от пленки, чтобы блины были гладкими. А еще можно замочить ее в молоке – так она получится особенно нежной.
