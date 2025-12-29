Укр Рус
29 декабря, 19:00
3

Из-за этой начинки их съедают первыми: какие печеночные блины приготовить для праздничного стола

Лилия Имбировская-Сиваковская
Печеночные блины давно стали проверенной закуской для праздничного стола. Они известны с детства и такие нежные!

Такая закуска сытная, яркая и ее можно приготовить заблаговременно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foodblog_yarina.
Именно поэтому ее часто выбирают на Новый год, когда хочется совместить классику и не стоять на кухне лишнее время.

Как приготовить печеночные блины?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4 

Ингредиенты: 
– 500 граммов печени; 
– 2 яйца; 
– 200 миллилитров молока; 
– 3 столовые ложки пшеничной муки; 
– 2 столовые ложки растительного масла; 
– соль по вкусу; 
– черный перец по вкусу; 
– любимые специи по вкусу; 
– 120 граммов лука; 
– 120 граммов моркови; 
– майонез по вкусу; 
– сливочный или плавленый сыр по вкусу; 
– чеснок по вкусу.

Готовим блины на праздничный стол: видео

Приготовление:

  1. Печень вместе с яйцами и молоком перебейте блендером до однородной массы, добавьте соль, перец и специи, влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
  2. Всыпьте муку и замесите гладкое тесто без комочков. На хорошо разогретой сковороде жарьте печеночные блины на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны до румяности.
  3. Для начинки лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте на сковороде до мягкости, после чего добавьте майонез, сыр, измельченный чеснок, соль и перец и тщательно перемешайте до кремовой консистенции.
  4. На готовые блины равномерно выложите начинку, плотно закрутите в рулеты и перед подачей разрежьте каждый на две части.

Какая печень лучше подходит?

Для этого блюда лучше всего подходит куриная или говяжья печень, сообщает Shuba. Можно также выбрать и свиную, но ее надо вымочить, чтобы избежать горечи.

Любую печень необходимо хорошо очистить от пленки, чтобы блины были гладкими. А еще можно замочить ее в молоке – так она получится особенно нежной.

Что еще приготовить на праздник?

