Дорогая рыба уже не нужна: сельдь в кетчупе, вкуснее лосося
- Сельдь в кетчупе готовится из простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике, и является отличным вариантом закуски.
- Это замечательная закуска, которая превзойдет даже красную рыбу.
Когда не хочется тратиться на дорогую красную рыбу, есть более простые, но очень вкусные блюда. Лучше всего то, что все ингредиенты есть в каждом холодильнике украинца.
Сельдь в пикантном маринаде из кетчупа готовится без каких-либо сложностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток lidusichka. Это отличный вариант закуски, который удивит тех, кто пробует его впервые.
Как приготовить сельдь в соусе с кетчупом?
- Время: 35 минуты
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов филе сельди;
– 550 граммов кетчупа;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 3 столовые ложки масла;
– 1,5 чайной ложки смеси перцев.
Приготовление:
- Кетчуп переложите в сотейник, добавьте соль, сахар, уксус, масло и смесь перцев, хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь.
- Доведите соус до кипения, постоянно помешивая, проварите 1 – 2 минуты и снимите с плиты. Дайте соусу полностью остыть – это обязательное условие.
- Филе сельди нарежьте небольшими аккуратными кусочками. В подготовленную емкость выложите слой холодного соуса, сверху разложите рыбу, далее снова соус и так чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты – верхним должен быть именно соус.
- Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на 5 часов, а для лучшего результата оставьте мариноваться на ночь.
Как выбрать сельдь?
Сельдь лучше всего покупать в рыбных магазинах, а не супермакете или тем более на рынке. Лучше всего выбирать рыбу среднего размера – с упругой, плотной тушкой и округлыми боками, пишет портал "На пенсии".
Слишком плоский часто оказывается сухим, жестким и нередко пересоленным. Кожа должна быть гладкой, без трещин и желтых пятен, с ровным серебристо-синим блеском.
