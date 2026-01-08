Дорогая рыба уже не нужна: сельдь в кетчупе, вкуснее лосося

Когда не хочется тратиться на дорогую красную рыбу, есть более простые, но очень вкусные блюда. Лучше всего то, что все ингредиенты есть в каждом холодильнике украинца.

Сельдь в пикантном маринаде из кетчупа готовится без каких-либо сложностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток lidusichka. Это отличный вариант закуски, который удивит тех, кто пробует его впервые.

Как приготовить сельдь в соусе с кетчупом?

Время: 35 минуты

35 минуты Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов филе сельди;

– 550 граммов кетчупа;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 3 столовые ложки масла;

– 1,5 чайной ложки смеси перцев.

Как вкусно приготовить сельдь: видео

Приготовление:

Кетчуп переложите в сотейник, добавьте соль, сахар, уксус, масло и смесь перцев, хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите соус до кипения, постоянно помешивая, проварите 1 – 2 минуты и снимите с плиты. Дайте соусу полностью остыть – это обязательное условие. Филе сельди нарежьте небольшими аккуратными кусочками. В подготовленную емкость выложите слой холодного соуса, сверху разложите рыбу, далее снова соус и так чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты – верхним должен быть именно соус. Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на 5 часов, а для лучшего результата оставьте мариноваться на ночь.

Как выбрать сельдь?

Сельдь лучше всего покупать в рыбных магазинах, а не супермакете или тем более на рынке. Лучше всего выбирать рыбу среднего размера – с упругой, плотной тушкой и округлыми боками, пишет портал "На пенсии".

Слишком плоский часто оказывается сухим, жестким и нередко пересоленным. Кожа должна быть гладкой, без трещин и желтых пятен, с ровным серебристо-синим блеском.

