Язык любви: меню для романтического ужина на День святого Валентина

День влюбленных – это особый праздник, а значит, меню должно быть соответствующим. Устроить праздник поможет французская кухня, ведь они известные эксперты в амурных делах.

Поскольку романтический ужин должен лишь дополнять общую атмосферу, стоит отдать предпочтение легким закускам и не слишком калорийным блюдам. 24 Канал собрал несколько рецептов французских блюд, которые могут пригодиться на День влюбленных.

Не пропустите Печенье с записками: очаровываем вторых половинок на День влюбленных

Салат Нисуаз

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 120 граммов филе лосося;

– 200 граммов стручковой фасоли;

– 2 яйца;

– 8 черных оливок (без косточек);

– 15 миллилитров винного уксуса;

– 40 миллилитров греческого йогурта;

– 5 миллилитров оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте филе лосося и положите его кожей вниз в дуршлаг над кастрюлей с кипящей подсоленной водой. Накройте крышкой и готовьте на пару в течение 8 минут. Фасоль также помойте, обрежьте кончики и варите в воде под лососем в течение 6 минут. Яйца варите отдельно. Нарежьте оливки. Половину смешайте с йогуртом, добавьте немного красного винного уксуса и приправьте морской солью и черным перцем. Переложите лосось на доску, а фасоль откиньте на дуршлаг. Смешайте фасоль с заправкой и разложите по тарелкам. Яйца охладите под холодной водой, почистите и нарежьте на четвертинки. Удалите с лосося шкурку, нарежьте филе на кусочки и выложите на тарелки вместе с фасолью. Сверху добавьте яйца и украсьте салат нарезанными оливками. В завершение полейте блюдо оливковым маслом и посыпьте щепоткой перца.

Салат из свеклы и говядины

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов говядины;

– 2 свеклы;

– 1 морковь;

– 200 граммов капусты;

– 2 картофелины;

– 2 соленых огурца;

– 100 граммов майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Хорошо вымойте и почистите картофель, морковь и свеклу от кожуры. Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Приправьте солью и перцем. Картофель натрите на мелкой терке. Огурцы нарежьте соломкой, а свеклу и морковь натрите на салатной терке. Капусту тонко нашинкуйте и немного разомните руками. Измельчите овощи соломкой с помощью салатной терки. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выложите мясо и обжарьте до готовности, осторожно перемешивая. Готовое мясо выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. В сковородку добавьте масло и обжарьте тертый картофель до образования золотистой корочки. Выложите все ингредиенты отдельными кучками на удобную тарелку. Посередине поместите необходимое количество майонеза и подавайте на стол.

Пирог "Фар Бретон"

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 стакана молока;

– 3 яйца;

– 1/2 стакана сахара;

– 1 стакан муки;

– щепотка экстракта ванили;

– 5 столовых ложек масла гхи;

– стакан чернослива без косточки;

– 1/2 стакан изюма;

– 1/4 стакана коньяка;

– 1/2 стакана воды;

– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой миске или чаше блендера смешайте яйца, молоко, сахар, муку, ванильный экстракт, растопленное сливочное масло и соль. С помощью блендера или погружного миксера тщательно взбейте смесь. Накройте миску с тестом полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа, но не дольше, чем на 24 часа. Подготовьте глубокую кастрюльку с длинной ручкой, положите в нее чернослив и изюм, залейте водой. Варите сухофрукты на небольшом огне несколько минут, пока вода не испарится. Затем добавьте бренди или коньяк и подожгите длинной спичкой. Дайте алкоголю испариться, периодически встряхивая кастрюльку, и подождите, пока пламя само погаснет. Переложите сухофрукты в другую посуду и оставьте настаиваться. Их можно хранить в коньяке около суток, поместив в холодильник. После настаивания теста смажьте маслом глубокую форму для запекания, выстелите ее пергаментом и снова смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и добавьте сверху смесь сухофруктов. Готовьте при 180 градусах в течение одного часа. Следите за своей духовкой, возможно, вам понадобится немного больше или меньше времени. Проверьте готовность пирога, проколов середину длинной спичкой. Если спичка остается сухой – пирог готов.

Шоколадный мартини

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 30 миллилитров водки;

– 30 миллилитров шоколадного ликера;

– 30 миллилитров ликера Крем де Какао;

– 30 миллилитров сливок 30%;

– 15 граммов тертого шоколада для декора.

Приготовление:

Насыпьте тертый шоколад на маленькую тарелку. В другую тарелку налейте 2 столовые ложки воды. Обмокните край бокала для мартини в воду, а затем окуните его в тертый шоколад, чтобы покрыть ободок шоколадом. Для приготовления коктейля: смешайте водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки в шейкере для коктейлей. Добавьте лед и интенсивно взболтайте в течение 15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини и подавайте.

Все совершают эту ошибку: где на самом деле нужно хранить открытое вино.