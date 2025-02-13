Язык любви: меню для романтического ужина на День святого Валентина
День влюбленных – это особый праздник, а значит, меню должно быть соответствующим. Устроить праздник поможет французская кухня, ведь они известные эксперты в амурных делах.
Поскольку романтический ужин должен лишь дополнять общую атмосферу, стоит отдать предпочтение легким закускам и не слишком калорийным блюдам. 24 Канал собрал несколько рецептов французских блюд, которые могут пригодиться на День влюбленных.
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Салат Нисуаз
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 120 граммов филе лосося;
– 200 граммов стручковой фасоли;
– 2 яйца;
– 8 черных оливок (без косточек);
– 15 миллилитров винного уксуса;
– 40 миллилитров греческого йогурта;
– 5 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте филе лосося и положите его кожей вниз в дуршлаг над кастрюлей с кипящей подсоленной водой. Накройте крышкой и готовьте на пару в течение 8 минут.
- Фасоль также помойте, обрежьте кончики и варите в воде под лососем в течение 6 минут.
- Яйца варите отдельно.
- Нарежьте оливки. Половину смешайте с йогуртом, добавьте немного красного винного уксуса и приправьте морской солью и черным перцем.
- Переложите лосось на доску, а фасоль откиньте на дуршлаг.
- Смешайте фасоль с заправкой и разложите по тарелкам.
- Яйца охладите под холодной водой, почистите и нарежьте на четвертинки.
- Удалите с лосося шкурку, нарежьте филе на кусочки и выложите на тарелки вместе с фасолью. Сверху добавьте яйца и украсьте салат нарезанными оливками.
- В завершение полейте блюдо оливковым маслом и посыпьте щепоткой перца.
Салат из свеклы и говядины
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов говядины;
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 200 граммов капусты;
– 2 картофелины;
– 2 соленых огурца;
– 100 граммов майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо вымойте и почистите картофель, морковь и свеклу от кожуры.
- Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Приправьте солью и перцем.
- Картофель натрите на мелкой терке. Огурцы нарежьте соломкой, а свеклу и морковь натрите на салатной терке. Капусту тонко нашинкуйте и немного разомните руками.
- Измельчите овощи соломкой с помощью салатной терки. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выложите мясо и обжарьте до готовности, осторожно перемешивая.
- Готовое мясо выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. В сковородку добавьте масло и обжарьте тертый картофель до образования золотистой корочки.
- Выложите все ингредиенты отдельными кучками на удобную тарелку. Посередине поместите необходимое количество майонеза и подавайте на стол.
Пирог "Фар Бретон"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 3 яйца;
– 1/2 стакана сахара;
– 1 стакан муки;
– щепотка экстракта ванили;
– 5 столовых ложек масла гхи;
– стакан чернослива без косточки;
– 1/2 стакан изюма;
– 1/4 стакана коньяка;
– 1/2 стакана воды;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В глубокой миске или чаше блендера смешайте яйца, молоко, сахар, муку, ванильный экстракт, растопленное сливочное масло и соль. С помощью блендера или погружного миксера тщательно взбейте смесь. Накройте миску с тестом полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа, но не дольше, чем на 24 часа.
- Подготовьте глубокую кастрюльку с длинной ручкой, положите в нее чернослив и изюм, залейте водой. Варите сухофрукты на небольшом огне несколько минут, пока вода не испарится. Затем добавьте бренди или коньяк и подожгите длинной спичкой. Дайте алкоголю испариться, периодически встряхивая кастрюльку, и подождите, пока пламя само погаснет.
- Переложите сухофрукты в другую посуду и оставьте настаиваться. Их можно хранить в коньяке около суток, поместив в холодильник.
- После настаивания теста смажьте маслом глубокую форму для запекания, выстелите ее пергаментом и снова смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и добавьте сверху смесь сухофруктов.
- Готовьте при 180 градусах в течение одного часа. Следите за своей духовкой, возможно, вам понадобится немного больше или меньше времени.
- Проверьте готовность пирога, проколов середину длинной спичкой. Если спичка остается сухой – пирог готов.
Шоколадный мартини
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 30 миллилитров водки;
– 30 миллилитров шоколадного ликера;
– 30 миллилитров ликера Крем де Какао;
– 30 миллилитров сливок 30%;
– 15 граммов тертого шоколада для декора.
Приготовление:
- Насыпьте тертый шоколад на маленькую тарелку. В другую тарелку налейте 2 столовые ложки воды.
- Обмокните край бокала для мартини в воду, а затем окуните его в тертый шоколад, чтобы покрыть ободок шоколадом.
- Для приготовления коктейля: смешайте водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки в шейкере для коктейлей.
- Добавьте лед и интенсивно взболтайте в течение 15 секунд.
- Процедите коктейль в бокал для мартини и подавайте.
Все совершают эту ошибку: где на самом деле нужно хранить открытое вино.