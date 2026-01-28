Пирожки больше не готовят: эти "Штучки" получаются вкуснее

Иногда одна простая идея быстро меняет привычную кухню – и пирожки уже отходят на второй план. Вместо долгой лепки и работы с тестом появляется более простой, быстрый и значительно более вкусный вариант.

Очень аппетитную закуску можно приготовить без лишних движений сообщает "Господинька". Когда захотелось чего-то домашнего, необязательно тратить время на пирожки – попробуйте их аппетитный аналог.

Интересно Бюджетный торт "Пьяная вишня" от Лилии Цвит: делаем большую порцию удовольствия своими руками

Как приготовить "Штучки"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 2 яйца;

– 250 граммов муки;

– 150–200 граммов брынзы;

– соль и перец по вкусу;

– масло для обжаривания.

Так вкусно и просто / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Картофель можно подготовить двумя способами – или сразу почистить, нарезать кубиками и сварить, или хорошо вымыть и отварить в мундире. После варки дайте ему полностью остыть, только тогда очистите и нарежьте – с холодным картофелем работать значительно легче, он лучше разминается и не тянет за собой лишнюю муку. Горячий картофель использовать не стоит, потому что тесто быстро "забьется" и пирожки получатся тяжелыми. Переложите картофель в миску, добавьте яйца, несколько ложек муки и тщательно перемешайте до однородности. Брынзу не просто натрите, а измельчите руками – так сыр равномерно распределится в тесте и готовые пирожки будут иметь выразительный, но нежный сырный вкус. Муку добавляйте постепенно, не высыпая все количество сразу, слегка подпиливая массу в процессе замешивания. Тесто должно получиться мягким, податливым и не липнуть к рукам. Поперчите, а соль добавляйте очень осторожно, учитывая соленость брынзы. Готовое тесто переложите на присыпанную мукой поверхность, сформируйте прямоугольник толщиной примерно один сантиметр и разрежьте его на ровные куски. Из каждого куска слепите пирожок нужного размера – можно сделать больше или меньше, как удобнее. На сковороду щедро налейте масло, хорошо разогрейте и обжаривайте пирожки с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Они получаются румяные, ароматные, с мягкой серединкой и насыщенным сырным вкусом. Лучше всего подавать их просто со сметаной, но по желанию можно приготовить легкий сливочный соус и немного протушить пирожки вместе – так они станут еще более нежными и сочными.

Как быстро приготовить картофель?

Насыпьте картофель в прочный пакет. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и немного масла, пишет Shuba.

Завяжите пакет так, чтобы внутри остался воздух, и хорошо встряхните. Положите пакет на тарелку и отправьте в микроволновую печь примерно на 5 минут – время может меняться в зависимости от мощности.

Достаньте, осторожно вскройте пакет, переложите картофель на тарелку и сразу подавайте – простое блюдо, которое выручает, когда нет времени.

Какие бюджетные блюда стоит попробовать?