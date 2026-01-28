Укр Рус
28 января, 23:36
Пирожки больше не готовят: эти "Штучки" получаются вкуснее

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Рецепт "Штучек" включает картофель, яйца, муку, брынзу, соль и перец, которые смешиваются в тесто и жарятся на растительном масле.
  • Приготовление картофеля можно осуществить путем отваривания в мундире или в микроволновой печи с приправами.

Иногда одна простая идея быстро меняет привычную кухню – и пирожки уже отходят на второй план. Вместо долгой лепки и работы с тестом появляется более простой, быстрый и значительно более вкусный вариант.

Очень аппетитную закуску можно приготовить без лишних движений сообщает "Господинька". Когда захотелось чего-то домашнего, необязательно тратить время на пирожки – попробуйте их аппетитный аналог.

Как приготовить "Штучки"?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 800 граммов картофеля; 
– 2 яйца; 
– 250 граммов муки; 
– 150–200 граммов брынзы; 
– соль и перец по вкусу; 
– масло для обжаривания.

Так вкусно и просто / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Картофель можно подготовить двумя способами – или сразу почистить, нарезать кубиками и сварить, или хорошо вымыть и отварить в мундире.
  2. После варки дайте ему полностью остыть, только тогда очистите и нарежьте – с холодным картофелем работать значительно легче, он лучше разминается и не тянет за собой лишнюю муку. Горячий картофель использовать не стоит, потому что тесто быстро "забьется" и пирожки получатся тяжелыми.
  3. Переложите картофель в миску, добавьте яйца, несколько ложек муки и тщательно перемешайте до однородности.
  4. Брынзу не просто натрите, а измельчите руками – так сыр равномерно распределится в тесте и готовые пирожки будут иметь выразительный, но нежный сырный вкус.
  5. Муку добавляйте постепенно, не высыпая все количество сразу, слегка подпиливая массу в процессе замешивания. Тесто должно получиться мягким, податливым и не липнуть к рукам.
  6. Поперчите, а соль добавляйте очень осторожно, учитывая соленость брынзы.
  7. Готовое тесто переложите на присыпанную мукой поверхность, сформируйте прямоугольник толщиной примерно один сантиметр и разрежьте его на ровные куски.
  8. Из каждого куска слепите пирожок нужного размера – можно сделать больше или меньше, как удобнее.
  9. На сковороду щедро налейте масло, хорошо разогрейте и обжаривайте пирожки с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Они получаются румяные, ароматные, с мягкой серединкой и насыщенным сырным вкусом.
  10. Лучше всего подавать их просто со сметаной, но по желанию можно приготовить легкий сливочный соус и немного протушить пирожки вместе – так они станут еще более нежными и сочными.

Как быстро приготовить картофель?

Насыпьте картофель в прочный пакет. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и немного масла, пишет Shuba.

Завяжите пакет так, чтобы внутри остался воздух, и хорошо встряхните. Положите пакет на тарелку и отправьте в микроволновую печь примерно на 5 минут – время может меняться в зависимости от мощности.

Достаньте, осторожно вскройте пакет, переложите картофель на тарелку и сразу подавайте – простое блюдо, которое выручает, когда нет времени.

