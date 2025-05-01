1 мая, 22:42
Хозяйка – счастлива, семья – сыта: капустные котлеты, которые исчезают вмиг
Это блюдо точно войдет в ваше повседневное меню. Бюджетные ингредиенты и фантастический результат – это идеальное сочетание на все случаи жизни.
Капустные котлеты без муки станут идеальным бюджетным вариантом ужина для всей семьи. Готовить их очень просто, а результат получается невероятным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт капустных котлет
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свежей капусты;
– полстакана молока;
– полстакана манки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 стакан сметаны;
– чайная ложка соли.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту и поместите ее в кастрюлю. Добавьте сливочное масло и молоко, после чего тушите на медленном огне до мягкости.
- Когда капуста станет мягкой, добавьте манную крупу, подсолите и варите еще 5 – 10 минут, постоянно помешивая.
- После этого смесь охладите, добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях (или в муке) и поджарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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