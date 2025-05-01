Хозяйка – счастлива, семья – сыта: капустные котлеты, которые исчезают вмиг

Это блюдо точно войдет в ваше повседневное меню. Бюджетные ингредиенты и фантастический результат – это идеальное сочетание на все случаи жизни.

Капустные котлеты без муки станут идеальным бюджетным вариантом ужина для всей семьи. Готовить их очень просто, а результат получается невероятным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Вы немедленно захотите их приготовить: популярные блюда из 90-х, вкус которых вы никогда не забудете Рецепт капустных котлет Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свежей капусты;

– полстакана молока;

– полстакана манки;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 стакан сметаны;

– чайная ложка соли. Приготовление: Нашинкуйте капусту и поместите ее в кастрюлю. Добавьте сливочное масло и молоко, после чего тушите на медленном огне до мягкости. Когда капуста станет мягкой, добавьте манную крупу, подсолите и варите еще 5 – 10 минут, постоянно помешивая. После этого смесь охладите, добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях (или в муке) и поджарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Приятного аппетита! Оно очень вкусное: как приготовить варенье из одуванчиков.