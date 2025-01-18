Ароматная, сочная и пикантная: запекаем свиную грудинку в рукаве на выходные

Отдых должен быть вкусным, и тогда заряд энергии точно удастся пополнить. Но не стоит терять время у плиты – пусть духовка все сделает за вас.

Сочное и ароматное мясо будет прекрасным украшением стола на выходные. Готовить его легко, а наслаждение можно растянуть. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт ТСН. Читайте также Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит Рецепт запеченной свинины Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной грудинки;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки молотой сладкой паприки;

– соль и перец по вкусу;

– любимые специи. Приготовление: Вымойте свиную грудинку и обсушите бумажным полотенцем. Почистите чеснок и пропустите через пресс. Для маринада смешайте чеснок, паприку, черный молотый перец и соль в миске. Натрите грудинку этой смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Положите грудинку в рукав для запекания и завяжите концы. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часа. За 20 минут до окончания выпекания разрежьте рукав сверху и откройте грудинку для подрумянивания. Приятного аппетита! Она подарит множество впечатлений: готовим пиццу "Цезарь" по оригинальному рецепту.