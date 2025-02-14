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14 февраля, 12:35
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Тосты с лососем и авокадо: рецепт завтрака для настоящих гурманов

Марта Касиянчук

Авокадо, известное своим мягким вкусом, можно смаковать самостоятельно. Однако оно чрезвычайно хорошо сочетается с копченым или слабосоленым лососем. Если добавить еще хрустящий ломтик хлеба – можно потерять голову.

24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт тостов с копченым лососем и авокадо. Именно этот завтрак является любимым у многих гурманов.

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Тосты с копченым лососем и авокадо

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 4 ломтика хлеба;
– 200 граммов копченой форели;
– 1 лук шалот;
– 1 лимон;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 штуки цикория;
– 1 – 2 зелёного лука;
– 1 авокадо;
– петрушка;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко порубите лук шалот. Полейте лимонным соком, посолите и поперчите. Отложите на 15 – 20 минут. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
     
  2. Цикорий мелко нарежьте, удалив кочан. Выложите в глубокую миску, посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
     
  3. Форель разделите на крупные куски, и выложите в миску с цикорием и луком. Добавьте соус из лука-шалот, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
     
  4. Нарежьте авокадо и добавьте в миску.
     
  5. Хлеб полейте оливковым маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета 2 минуты. Вытащите из духовки, переверните, сбрызните маслом и обжарьте еще 2 минуты.
     
  6. Выложите хлеб на тарелку, сверху положите начинку из форели и авокадо, посыпьте петрушкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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