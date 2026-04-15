Что приготовить из черствого кулича: неожиданный рецепт тирамису

После праздников пасха часто еще остается на столе, но уже не такая мягкая, как в первый день. Несколько ломтей могут лежать дольше, чем планировалось, и именно тогда появляется вопрос, что с ней сделать, чтобы не просто доесть, а действительно превратить в другой десерт.

В таких случаях хорошо подходят рецепты, где немного подсушенная структура даже работает на пользу. Пасха легко впитывает кофе, держит форму в креме и дает совсем другое ощущение вкуса, чем в привычной подаче. Именно поэтому из нее получается неожиданно удачный вариант тирамису – без печенья, но с очень знакомой праздничной основой, рассказывает TikTok kudriava.food.

Как из кулича сделать тирамису?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яичных желтка;

– 80 граммов сахара;

– 250 граммов маскарпоне;

– 250 граммов сливок жирностью 33%;

– 1 маленький кулич;

– 200 миллилитров кофе;

– 50 миллилитров виски или рома.

Приготовление:

Сначала приготовьте крем. Отделите желтки от белков, соедините желтки с сахаром и поставьте на водяную баню. Постоянно и активно помешивая, доведите массу до осветления, а затем дайте ей остыть. Отдельно взбейте сливки до густой пышной массы, добавьте маскарпоне и перемешайте. После этого введите охлажденные желтки и вымешайте все до однородного крема. Далее к заваренному кофе добавьте виски или ром, размешайте и хорошо обмакните в этой смеси с обеих сторон кулич, предварительно нарезанный ломтиками. В форму выложите первый слой вымоченного кулича, сверху распределите часть крема, затем снова выложите слой кулича и еще раз покройте кремом. Готовый десерт поставьте в холодильник для стабилизации, лучше всего на ночь. После остывания подавайте.

Как правильно хранить пасху?

Пасху важно не просто испечь удачно, но и правильно сохранить, потому что даже хорошее тесто быстро теряет мягкость, если оставить его открытым, пишет РБК-Украина.

После полного остывания кулич лучше всего завернуть в чистое полотенце, пергамент или положить в бумажный пакет. Так она не "запаривается", но и не пересыхает слишком быстро.

Пластиковые пакеты подходят только тогда, когда кулич уже полностью холодный. Если положить ее туда теплой, внутри появится влага, а это сокращает срок хранения. В обычных домашних условиях кулич хорошо держится несколько дней в сухом прохладном месте, без прямого солнца и без холодильника, потому что холод часто делает сдобу более плотной.

Если куличей много, часть можно заморозить – вкус и структура после размораживания обычно сохраняются хорошо.

