Сколько не готовь – а будет мало: нежный десерт без выпекания, который никогда не надоедает
- Нежный пудинг является десертом, от которого трудно отказаться.
- Его можно усовершенствовать любимыми акцентами для большего удовольствия.
Нежный пудинг – это лакомство, от которого невозможно отказаться. А когда оно усовершенствовано любимыми акцентами, то удовольствие от "сладкого перерыва" еще больше.
Пудинг – это тот десерт, который обожают абсолютно все. Его даже можно подавать с любимыми ягодами, так он становится еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Рецепт нежного пудинга
- Время: 35 минут + застывание
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 800 миллилитров молока;
– цедра лимона;
– ванилин по вкусу;
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– корица или какао для декора.
Приготовление:
Соедините молоко с лимонной цедрой и ванилином, доведите смесь до закипания.
Отдельно отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до однородной светлой массы. Добавьте крахмал к желткам и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Кипяченое молоко снимите с огня, процедите через сито, чтобы убрать цедру.
Когда молоко немного остынет, добавьте в него желтковую массу, перемешайте до однородности и поставьте на небольшой огонь. Готовьте крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.
Готовую массу перелейте в форму, разровняйте поверхность и присыпьте корицей или какао.
Когда остынет, переместите десерт в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Приятного аппетита!
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