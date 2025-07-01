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1 июля, 23:45
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Сколько не готовь – а будет мало: нежный десерт без выпекания, который никогда не надоедает

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Нежный пудинг является десертом, от которого трудно отказаться.
  • Его можно усовершенствовать любимыми акцентами для большего удовольствия.

Нежный пудинг – это лакомство, от которого невозможно отказаться. А когда оно усовершенствовано любимыми акцентами, то удовольствие от "сладкого перерыва" еще больше.

Пудинг – это тот десерт, который обожают абсолютно все. Его даже можно подавать с любимыми ягодами, так он становится еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт нежного пудинга

  • Время: 35 минут + застывание
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 800 миллилитров молока;
– цедра лимона;
– ванилин по вкусу;
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– корица или какао для декора.

Приготовление:

  1. Соедините молоко с лимонной цедрой и ванилином, доведите смесь до закипания.

  2. Отдельно отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до однородной светлой массы. Добавьте крахмал к желткам и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

  3. Кипяченое молоко снимите с огня, процедите через сито, чтобы убрать цедру.

  4. Когда молоко немного остынет, добавьте в него желтковую массу, перемешайте до однородности и поставьте на небольшой огонь. Готовьте крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

  5. Готовую массу перелейте в форму, разровняйте поверхность и присыпьте корицей или какао.

  6. Когда остынет, переместите десерт в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Приятного аппетита!

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