Наши предки умели творить шедевры из самых простых ингредиентов. Особенно искусными они были в хмельных напитках, которые не теряют актуальности и сейчас.

Как понятно из названия, спотыкач – хмельной напиток, поэтому хоть он и вкусный, при употреблении количество стоит ограничивать. Лучше всего он подойдет холодными осенними и зимними вечерами, поэтому 24 Канал предлагает подготовиться к ним с рецептом портала Shuba. Интересно На вкус – как будто только что с рынка: как законсервировать дыню на зиму Как приготовить спотыкач? Время : 1 час + настаивание

: 1 час + настаивание Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 литр водки;

– 1 столовая ложка ванилина;

– 1 столовая ложка тертого мускатного ореха;

– пол чайной ложки молотой корицы;

– 2 стакана сахара. Приготовление: Смешайте ванилин, тертый мускатный орех и корицу. Залейте смесь водкой, перемешайте и оставьте настаиваться на 14 дней. Процедите напиток через марлю. Перелейте напиток в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и варите до закипания. Постоянно помешивайте. После этого охладите напиток, подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита! Быстро и просто: как приготовить сливовое варенье на сковороде.