Хрустящая и золотистая цветная капуста в кляре: рецепт простой горячей закуски

Цветная капуста в кляре – это оригинальная закуска, сочетающая в себе хрустящую корочку и нежную серединку. Она не только вкусная, но и очень простая в приготовлении.

Это универсальное блюдо – идеальный выбор для обеда или ужина, а также отличная закуска для вечеров кино, особенно в сочетании с чесночным соусом. Рецептом цветной капусты в кляре делится 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Цветная капуста в кляре

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 кочан цветной капусты;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– 1,5 столовой ложки майонеза;

– масло;

– соль.

Приготовление:

Цветную капусту отварите в подсоленной воде в течение 2 – 3 минут. Охладите и разберите на соцветия.

Смешайте яйца с мукой, майонезом и немного посолите кляр.

Теперь каждое соцветие окуните в кляр и пожарьте в достаточном количестве масла до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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