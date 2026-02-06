Первая леди празднует День рождения: какие блюда нравятся Елене Зеленской
- Первая леди Елена Зеленская сегодня празднует свое 48-летие.
- Она любит простые блюда и не против экспериментов, но всегда придерживается полезного и сбалансированного питания.
Первая леди Елена Зеленская сегодня празднует свое 48-летие. Поздравления в соцсетях подарят ей хорошее настроение, а мы можем попробовать одно из ее любимых блюд.
Сбалансированное и полезное питание – это едва ли не единственное правило, которого придерживается Елена Зеленская в своем рационе. Она неприхотлива в продуктах и готова на эксперименты, однако некоторые блюда стали для нее явными фаворитами. Приготовить их легко и без усилий можно по рецептам портала Cookpad.
Как сделать салат из красной рыбы и авокадо?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов салатного микса;
– 150 граммов копченого лосося;
– 1 авокадо;
– 100 граммов граната;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 15 граммов меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.
Идеальное сочетание вкуса и пользы / Фото HealtDay
Приготовление:
- Измельчите копченый лосось на небольшие ломтики.
- Подготовьте примерно 100 граммов зерен спелого граната, предварительно очистив его.
- Очищенное авокадо нарежьте аккуратными кубиками. Свежие листья салата промойте, тщательно просушите бумажным полотенцем и разорвите или нарежьте на удобные кусочки.
- В салатнике соедините зелень, подготовленную рыбу и авокадо, после чего равномерно посыпьте блюдо зернами граната.
- Для заправки смешайте в отдельной емкости оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, немного меда и горчицу.
- Приправьте соус солью и перцем, интенсивно взбейте до однородности, полейте салат и сразу подавайте к столу.
Как сделать омлет с оливками и помидорами?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 – 200 миллилитров молока;
– 10 оливок;
– 1 помидор;
– черный молотый перец;
– сванская соль;
– сушеные итальянские травы;
– сушеный чеснок;
– 50 граммов сыра;
– оливковое масло.
Приготовление:
- В глубокую емкость разбейте 5 яиц, влейте от 150 до 200 миллилитров молока и энергично взбейте до однородности.
- Приправьте смесь любимыми специями и еще раз тщательно перемешайте.
- Поставьте сковородку на огонь, добавьте немного оливкового масла и дайте ей хорошо раскалиться.
- Тем временем подготовьте начинку: измельчите помидор и оливки аккуратными тонкими кольцами, а твердый сыр натрите на терке.
- Вылейте яичную массу на горячую поверхность. Сверху равномерно распределите томаты, затем выложите слой оливок и щедро притрусите все сыром.
- Накройте сковороду крышкой и переведите конфорку на минимальный режим. Готовьте омлет, пока его поверхность полностью не станет матовой и упругой.
Как приготовить ленивые вареники по-одесски?
А это лакомство вам захочется готовить чуть ли не каждый день. Чтобы все прошло без проблем, стоит воспользоваться рецептом портала Shuba.
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов домашнего творога;
– 100 граммов муки;
– 2 желтка;
– 20 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов меда;
– 100 граммов сметаны (15%);
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Начните с подготовки основы: осторожно отделите желтки от белков, а свежий творог обязательно перетрите через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков.
- В глубокой миске соедините творожную массу с желтками, сахаром и щепоткой соли, растирая ингредиенты до идеальной гладкости.
- В готовую смесь постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте нежное тесто.
- Для соуса заранее соедините сметану с медом, чтобы они успели соединиться.
- Готовое тесто разделите на четыре равные части, каждую из которых скатайте руками в длинные "валики" диаметром примерно 2,5 сантиметра.
- Полученные заготовки разрежьте на небольшие кусочки шириной около 1,5 сантиметра. Погружайте ленивые вареники в подсоленную кипящую воду.
- Как только они поднимутся на поверхность, осторожно достаньте их с помощью шумовки и переложите на блюдо, щедро поливая растопленным сливочным маслом.
- Подавайте блюдо горячим, дополнив его приготовленной медовой сметаной.
