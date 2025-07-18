День хот-дога: 4 лучших рецепта блюд для летнего пикника

16 июля в США празднуют Национальный день хот-дога – ежегодный праздник, посвященный любимой летней закуске. И, как правило, его готовят на природу. Уже завтра суббота, а это значит, что самое время для пикника.

На нем должны быть обязательно хот-доги, но ограничиваться только ими не стоит. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Shuba делится рецептом традиционного хот-дога, и еще 3 блюдами для летнего пикника. Читайте также Пирог с курицей и грибами, что созовет всех на кухню еще из духовки: быстрый рецепт из готового теста Что приготовить на пикник? Хот-дог с корейской морковью Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 4 булочки для хот-дога;

– 4 сосиски;

– 250 граммов моркови по-корейски;

– 2 томата;

– 2 огурца;

– 1 лук красный;

– салат латук – по вкусу;

– 4 чайные ложки горчицы;

– 4 столовые ложки майонеза. Приготовление: Нарежьте помидоры тонкими кружочками, огурцы – тонкими пластинками с помощью овощечистки, а лук – кубиками.

В отдельной миске смешайте горчицу и майонез. Разрежьте булочку пополам, но не до конца.

Смажьте смесью горчицы и майонеза, положите внутрь сосиску, помидоры, огурцы, лук и корейскую морковь. Закройте булочку и украсьте нарезанными листьями салата. Готово! Лаваш с сыром на гриле Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 100 миллилитров сметаны;

– 1 пучок укропа;

– 150 граммов сыра фета;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 томат;

– 2 прямоугольных лаваша. Приготовление: Как советует NV, мелко нарежьте пучок укропа и смешайте его со сметаной.

Натрите на крупную терку твердый сыр, нарежьте небольшим кубиком фету. Томат нарежьте слайсами.

Разложите лаваши, смажьте их соусом, отступая по 4 – 5 сантиметров по краям. Выложите сверху мягкий сыр и томаты, притрусите натертым сыром.

Закрутите лаваши, завернув внутрь края сверху и снизу. Выложите на решетку и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки – по 3 – 4 минуты. Смакуйте сразу же! Запеченные овощи на гриле Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Рецепт запеченных овощей на гриле / Фото Unsplash Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 цуккини;

– 2 сладких перца;

– 400 граммов томатов черри;

– 40 граммов грибов (шампиньоны);

– 4 артишока;

– 2 кукурузы;

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 – 3 веточки розмарина;

– 2 – 3 веточки тимьяна;

– 2 – 3 веточки шалфея;

– соль.



Для маринада грибов:

– 50 миллилитров ароматного масла;

– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока.



Для маринада артишоков:

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 30 граммов сыра пармезан. Приготовление: Согласно рецепту Тани Литвиновой, для маринада оливковое масло подогрейте, добавьте листья розмарина, тимьян, шалфей, чеснок, перемешайте.

Все овощи тщательно помойте, вытрите полотенцем. Очистите чеснок, пропустите через пресс.

Артишоки отправьте запекаться на угли. Перец очистите от косточек, нарежьте ломтиками и кольцами. Цуккини, кукурузу, баклажаны – кольцами.

Баклажаны сбрызните маслом, добавьте соль, выложите на решетку, отправьте запекаться с кукурузой. Веточку томатов запекайте целыми. Цуккини, сладкий перец, окуните в маринад, выложите на решетку.

Для приготовления маринада для грибов в миске соедините оливковое масло, соевый соус и чеснок, перемешайте. Погрузите грибы в маринад, выложите в полиэтиленовый пакет. Тогда на решетку запекаться.

Готовые артишоки очистите, выложите на тарелку, полейте маслом, натрите на крупной терке сыр, выложите сверху. Готовые овощи снимите с огня и подавайте. Приятного аппетита! Ребрышки в соевом соусе Время: 1 час

1 час Порции: 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма ребер;

– 75 граммов меда;

– 7,5 столовых ложек соевого соуса;

– 4,5 столовых ложек сахара;

– 4 столовые ложки уксуса бальзамического;

– 3 зубчика чеснока;

– 9 столовых ложек кетчупа;

– 1 литр воды;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Для приготовления маринада, как советует !Fest, смешайте все ингредиенты, кроме мяса, и доведите на огне до кипения. Затем положите в маринад ребра и готовьте на минимальном огне 45 минут.

Достаньте ребра и разрежьте на секции по 2 – 3 косточки. Маринад уварите до густоты.

Ребра жарьте на гриле до образования румяной корочки, не забывая при этом смазывать их соусом. Готово! Тоже пригодится: сочные фаршированные грибы.