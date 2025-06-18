Любимое блюдо всей планеты: празднуем День суши – простой рецепт домашних роллов

Сегодня уже у каждого есть любимая доставка суши, но всегда лучше всего смакуют блюда, приготовленные собственноручно. 24 Канал предлагает отпраздновать День суши роллами "Филадельфия", которые всегда имеют большую популярность.

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Ингредиенты:

– 120 граммов семги;

– 1 огурец;

– 50 граммов авокадо;

– 30 граммов сливочного сыра;

– 300 граммов риса;

– 1 упаковка сухих водорослей нори;

– соевый соус и васаби – по вкусу.

Приготовление:

Сначала отварите рис до готовности и дайте ему остыть.

Очистите огурец и авокадо от кожуры, нарежьте их тонкими полосками длиной несколько сантиметров.

Возьмите кусок филе рыбы, аккуратно снимите кожу острым ножом. Проверьте, нет ли костей, и нарежьте филе тонкими ломтиками под углом примерно 15 градусов.

На бамбуковый коврик положите слой пищевой пленки, а на нее – лист нори.

Смочите руки водой, возьмите примерно 150 граммов риса и равномерно распределите по всей поверхности нори, не оставляя пустых участков.

Аккуратно переверните нори рисом вниз. На обратной стороне выложите начинку: сыр, полоски огурца и авокадо.

С помощью коврика плотно сверните ролл, следя, чтобы начинка не выскальзывала по бокам. Поверх готового ролла выложите нарезанную ломтиками рыбу.