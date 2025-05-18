Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Без випікання та мороки: готуємо рулет "Баунті", перед яким не можуть встояти і дорослі
18 мая, 23:33
2

Без выпекания и мороки: готовим рулет "Баунти", перед которым не могут устоять и взрослые

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот элементарный десерт точно стоит вашего внимания. Копеечные ингредиенты, простой процесс и удивительный результат – это сочетание покоряет всех.

Этот десерт не требует большого бюджета или усилий. А результат точно порадует вас лучше большинства магазинных сладостей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

К теме Вкусно, просто и без муки: диетический яблочный штрудель за 20 минут: диетический яблочный штрудель

Рецепт рулета "Баунти"

  • Время: 20 минут + замораживание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов самого простого сахарного печенья;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 100 миллилитров молока;
– 2,5 столовых ложек сахара;
– 80 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 60 граммов сахарной пудры;
– 80 граммов кокосовой стружки;
– ванильный сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Печенье измельчаем до состояния мелкой крошки. Добавляем порошок какао и тщательно перемешиваем.
  2. Молоко немного подогреваем, растворяем в нем сахар и ванилин.
  3. Вливаем теплое молоко к массе из печенья и замешиваем густую, липкую смесь - основу для "теста".
  4. В отдельной миске соединяем размягченное сливочное масло, сахарную пудру и кокосовую стружку. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
  5. На поверхности стола расстилаем пищевую пленку. Влажными руками выкладываем шоколадную основу, формируя прямоугольник толщиной примерно 0,5 – 0,8 сантиметра.
  6. Поверх шоколадного слоя равномерно распределяем кокосовую начинку, немного смещая ее в сторону, откуда начнем сворачивать рулет.
  7. Воспользовавшись пленкой, осторожно сворачиваем все в рулет.
  8. Заворачиваем его в ту же пленку и отправляем в морозилку на 60 – 90 минут.
  9. После этого перекладываем в холодильник для дальнейшего хранения.

Приятного аппетита!

Всегда получается идеальным: шоколадный брауни за 30 минут.