Пирог "12 ложек" на сковороде: находка из соцсетей, которая должна быть у каждого

Опыт – это умение создать шедевр, не прилагая много усилий. Если сохраните себе этот пирог – к вашему кулинарному таланту никогда не возникнет никаких вопросов.

Этот пирог такой вкусный и красивый, что сначала у вас будут расспрашивать, в какой пекарне вы его покупали. Сочетание лимона и мака создает гармонию, устоять перед которой просто невозможно, рассказывает TikTok hryshkina.katia.

К теме Бюджетный торт "Пьяная вишня" от Лилии Цвит: делаем большую порцию удовольствия своими руками

Как приготовить пирог "12 ложек"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 12 столовых ложек сахара;

– цедра и сок 1 лимона;

– 12 столовых ложек молока;

– 12 столовых ложек масла;

– 12 столовых ложек муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 3 столовые ложки мака.

Готовим колоритный пирог: видео

Приготовление:

В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонную цедру и сок. Влейте молоко и масло, всыпьте муку с разрыхлителем и мак. Перемешайте до однородного теста. Сковородку слегка смажьте маслом, вылейте тесто, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне около 15 минут. Аккуратно переверните и допеките еще 5 минут.

Что делать, чтобы мак не горчил?

Горечь в маке появляется из-за окисления содержащихся в нем масел,. Чем дольше он хранится – тем больше в нем горчинки, рассказывает Smaker.

Чтобы быть точно уверенным в результате, лучше всего мак проварить. Залейте мак молоком или водой так, чтобы жидкость полностью его полностью покрывала, и прокипятите на маленьком огне минут 15 – 20. А еще лучше сработает молоко, потому что не просто заберет горечь, но и сделает зернышки нежнее.

Кстати, не стоит перетирать мак заранее, в таком состоянии он окисляется быстрее.

Какие рецепты пригодятся?