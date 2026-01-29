Пирог "12 ложек" на сковороде: находка из соцсетей, которая должна быть у каждого
- Рецепт пирога "12 ложек" включает лимонную цедру, мак, сахар, молоко, масло, муку и разрыхлитель, все смешивают в одной емкости.
- Для того, чтобы мак не горчил в выпечке, его нужно правильно подготовить.
Опыт – это умение создать шедевр, не прилагая много усилий. Если сохраните себе этот пирог – к вашему кулинарному таланту никогда не возникнет никаких вопросов.
Этот пирог такой вкусный и красивый, что сначала у вас будут расспрашивать, в какой пекарне вы его покупали. Сочетание лимона и мака создает гармонию, устоять перед которой просто невозможно, рассказывает TikTok hryshkina.katia.
Как приготовить пирог "12 ложек"?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 12 столовых ложек сахара;
– цедра и сок 1 лимона;
– 12 столовых ложек молока;
– 12 столовых ложек масла;
– 12 столовых ложек муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 3 столовые ложки мака.
Готовим колоритный пирог: видео
Приготовление:
- В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонную цедру и сок.
- Влейте молоко и масло, всыпьте муку с разрыхлителем и мак. Перемешайте до однородного теста.
- Сковородку слегка смажьте маслом, вылейте тесто, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне около 15 минут.
- Аккуратно переверните и допеките еще 5 минут.
Что делать, чтобы мак не горчил?
Горечь в маке появляется из-за окисления содержащихся в нем масел,. Чем дольше он хранится – тем больше в нем горчинки, рассказывает Smaker.
Чтобы быть точно уверенным в результате, лучше всего мак проварить. Залейте мак молоком или водой так, чтобы жидкость полностью его полностью покрывала, и прокипятите на маленьком огне минут 15 – 20. А еще лучше сработает молоко, потому что не просто заберет горечь, но и сделает зернышки нежнее.
Кстати, не стоит перетирать мак заранее, в таком состоянии он окисляется быстрее.
