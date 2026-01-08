Укр Рус
8 января, 22:58
Идеальное сочетание кофе, крема и шоколада: готовим нежнейший десерт без выпекания

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Кофе, крем и шоколад – это лучшее сочетание для нежного десерта.
  • Он легкий в приготовлении и подарит порцию нежности и наслаждения.

Долгие приготовления сейчас настоящая роскошь, позволить которую себе могут не все. Однако не стоит отказывать себе во вкусностях – с этим рецептом вы легко подарите себе порцию удовольствия.

Когда захочется сладенького – не надо ждать удачного момента ту покупать особые ингредиенты. 24 Канал предлагает пойти более простым путем и воспользоваться невероятным рецептом с инстаграма anny.cooking.

Как приготовить нежный десерт без духовки?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 2 яйца;
– 30 граммов крахмала;
– 100 граммов сахара, ваниль;
– 700 миллилитров молока;
– 100 граммов масла;
– 350 граммов шоколадного печенья;
– 2 шоколадки по 90 граммов;
– 40 миллилитров растительного масла.

Готовим вкусный десерт без усилий: видео

Приготовление:

  1. Сначала заварной крем. В миске смешайте яйца, сахар, крахмал и ваниль.
  2. Влейте молоко, поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения.
  3. Добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности.
  4. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и полностью охладите.
  5. Заварите крепкий черный кофе и дайте ему немного остыть.
  6. Шоколадное печенье быстро погружайте в кофе на несколько секунд и выкладывайте в форму ровным слоем.
  7. Покройте слой печенья заварным кремом. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты.
  8. Соедините шоколад с маслом, растопите в микроволновке или на водяной бане и полейте верхний слой десерта.
  9. Поставьте десерт в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь.

В чем секрет идеального заварного крема?

Правильно вливать горячее молоко к яйцам тонкой струйкой. Так желтки будут прогреваться равномерно и не свернутся, советует портал Beszamel.

А еще вместо муки правильно использовать крахмал. С ним крем будет иметь прекрасную структуру и глянцевый блеск.

