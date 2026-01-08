Идеальное сочетание кофе, крема и шоколада: готовим нежнейший десерт без выпекания
- Кофе, крем и шоколад – это лучшее сочетание для нежного десерта.
- Он легкий в приготовлении и подарит порцию нежности и наслаждения.
Долгие приготовления сейчас настоящая роскошь, позволить которую себе могут не все. Однако не стоит отказывать себе во вкусностях – с этим рецептом вы легко подарите себе порцию удовольствия.
Когда захочется сладенького – не надо ждать удачного момента ту покупать особые ингредиенты. 24 Канал предлагает пойти более простым путем и воспользоваться невероятным рецептом с инстаграма anny.cooking.
Как приготовить нежный десерт без духовки?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 30 граммов крахмала;
– 100 граммов сахара, ваниль;
– 700 миллилитров молока;
– 100 граммов масла;
– 350 граммов шоколадного печенья;
– 2 шоколадки по 90 граммов;
– 40 миллилитров растительного масла.
Готовим вкусный десерт без усилий: видео
Приготовление:
- Сначала заварной крем. В миске смешайте яйца, сахар, крахмал и ваниль.
- Влейте молоко, поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения.
- Добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности.
- Накройте крем пищевой пленкой в контакт и полностью охладите.
- Заварите крепкий черный кофе и дайте ему немного остыть.
- Шоколадное печенье быстро погружайте в кофе на несколько секунд и выкладывайте в форму ровным слоем.
- Покройте слой печенья заварным кремом. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты.
- Соедините шоколад с маслом, растопите в микроволновке или на водяной бане и полейте верхний слой десерта.
- Поставьте десерт в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь.
В чем секрет идеального заварного крема?
Правильно вливать горячее молоко к яйцам тонкой струйкой. Так желтки будут прогреваться равномерно и не свернутся, советует портал Beszamel.
А еще вместо муки правильно использовать крахмал. С ним крем будет иметь прекрасную структуру и глянцевый блеск.
