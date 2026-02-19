Укр Рус
19 февраля, 18:45
3

Эти пирожные из 90-х продолжают всех покорять: как сделать пирожные "Картошечки"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт пирожных "Картошечка" включает шоколадный бисквит и крем из маскарпоне, сметаны и сахара.
  • Для придания изысканности можно добавить апельсиновую цедру, корицу, коньяк или ром, а также жареный фундук для текстуры.

Рецепты из 90-х покоряют своей простотой и невероятным вкусом. Благодаря этому они не теряют актуальности даже спустя десятилетия.

В следующий раз, когда захочется сладенького, обязательно вспомните эти знаменитые пирожные, которые прекрасно знакомы нашим родителям. Сочетание шоколадного бисквита и нежного крема – это именно то, что нужно для хорошего настроения, рассказывает TikTok alin_withkichen.

Как приготовить пирожные "Картошечка"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
шоколадный бисквит: 
– 6 яиц; 
– 180 граммов сахара; 
– 100 граммов муки; 
– 50 граммов какао; 
– щепотка соли; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– 40 граммов кукурузного крахмала; 
крем: 
– 250 граммов густой жирной сметаны; 
– 200 граммов маскарпоне; 
– 120 граммов сахара.

Делаем пирожные из прошлого, которые стоит вспомнить: видео

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной устойчивой пены. Отдельно соедините все сухие компоненты и начните постепенно вводить их в яичную смесь, осторожно перемешивая.
  2. Выпекайте бисквит в духовке при температуре 175 градусов в течение 30 – 40 минут.
  3. Пока корж остывает, подготовьте крем: соедините все необходимые ингредиенты и взбейте их до получения плотной однородной массы.
  4. Полностью охлажденный бисквит превратите в мелкую крошку.
  5. Небольшое количество отложите для финального оформления, а основную часть смешайте с готовым кремом.
  6. Тщательно вымешайте полученную массу, сформируйте из нее небольшие аккуратные шарики и обваляйте их в остатках крошки.
  7. Перед подачей десерт должен настояться в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы структура стала идеальной.

Что добавить к пирожным, чтобы получить трюфельный оттенок?

Чтобы превратить обычные бисквитные шарики на изысканные трюфели, добавьте к массе немного цедры апельсина и щепотку молотой корицы. Цитрусовая нотка моментально убирает лишнюю приторность сахара и делает аромат десерта дорогим и многогранным, подсказывает портал Smakosze.

Если же вы готовите десерт только для взрослых, идеальным секретным ингредиентом станет столовая ложка коньяка или рома. Алкоголь не только усилит вкус шоколада, но и поможет крему лучше "сцепиться" с крошкой. Также можно положить внутрь каждого шарика целый жареный фундук, это придаст приятного хруста и сделает текстуру интереснее.

