Эти пирожные из 90-х продолжают всех покорять: как сделать пирожные "Картошечки"
- Рецепт пирожных "Картошечка" включает шоколадный бисквит и крем из маскарпоне, сметаны и сахара.
- Для придания изысканности можно добавить апельсиновую цедру, корицу, коньяк или ром, а также жареный фундук для текстуры.
Рецепты из 90-х покоряют своей простотой и невероятным вкусом. Благодаря этому они не теряют актуальности даже спустя десятилетия.
В следующий раз, когда захочется сладенького, обязательно вспомните эти знаменитые пирожные, которые прекрасно знакомы нашим родителям. Сочетание шоколадного бисквита и нежного крема – это именно то, что нужно для хорошего настроения, рассказывает TikTok alin_withkichen.
Как приготовить пирожные "Картошечка"?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
шоколадный бисквит:
– 6 яиц;
– 180 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 50 граммов какао;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
крем:
– 250 граммов густой жирной сметаны;
– 200 граммов маскарпоне;
– 120 граммов сахара.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной устойчивой пены. Отдельно соедините все сухие компоненты и начните постепенно вводить их в яичную смесь, осторожно перемешивая.
- Выпекайте бисквит в духовке при температуре 175 градусов в течение 30 – 40 минут.
- Пока корж остывает, подготовьте крем: соедините все необходимые ингредиенты и взбейте их до получения плотной однородной массы.
- Полностью охлажденный бисквит превратите в мелкую крошку.
- Небольшое количество отложите для финального оформления, а основную часть смешайте с готовым кремом.
- Тщательно вымешайте полученную массу, сформируйте из нее небольшие аккуратные шарики и обваляйте их в остатках крошки.
- Перед подачей десерт должен настояться в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы структура стала идеальной.
Что добавить к пирожным, чтобы получить трюфельный оттенок?
Чтобы превратить обычные бисквитные шарики на изысканные трюфели, добавьте к массе немного цедры апельсина и щепотку молотой корицы. Цитрусовая нотка моментально убирает лишнюю приторность сахара и делает аромат десерта дорогим и многогранным, подсказывает портал Smakosze.
Если же вы готовите десерт только для взрослых, идеальным секретным ингредиентом станет столовая ложка коньяка или рома. Алкоголь не только усилит вкус шоколада, но и поможет крему лучше "сцепиться" с крошкой. Также можно положить внутрь каждого шарика целый жареный фундук, это придаст приятного хруста и сделает текстуру интереснее.
