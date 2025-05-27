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27 мая, 08:35
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Когда-то он был популярнее мороженого: десерт, который покоряет взрослых и детей

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Десерт "Снежки" когда-то был очень популярным и напоминает пломбир, но его легче готовить.
  • Ингредиенты для десерта включают 5 яиц, 1 литр молока, 1 стакан сахара и пакетик ванильного сахара.

Этот десерт станет любимцем вашей семьи. По вкусу он напоминает знаменитый пломбир, однако готовить его значительно легче.

Ранее этот десерт имел большую популярность и назывался "Снежки". Он такой вкусный и легкий, что точно заслуживает возвращения на первые роли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт десерта "Снежки"

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 1 литр молока;
– 1 стакан сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Отделяем желтки от белков. Белки взбиваем до густой, устойчивой пены. Тем временем в кастрюлю наливаем молоко, ставим на плиту и доводим до кипения.

  2. Аккуратно, по ложке, выкладываем белковую пену на поверхность горячего молока. Следим, чтобы не накладывать слишком много – во время варки масса увеличится.

  3. Когда белки поднимутся и станут рыхлыми, осторожно вынимаем их шумовкой и перекладываем на сито, чтобы стекло лишнее молоко. Повторяем этот процесс, пока вся белковая масса не будет проварена. Переворачивать белки не нужно – готовим только с одной стороны.

  4. Теперь беремся к желткам: добавляем к ним обычный и ванильный сахар, вливаем 1 – 2 ложки холодного молока и хорошо перемешиваем до гладкой консистенции. Полученную смесь вливаем в молоко, где только варили белки, и варим на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Не допускаем закипания – как только соус станет гуще, сразу снимаем с плиты.

  5. Разливаем готовый соус в креманки или тарелки, сверху выкладываем белковые "облака".

  6. Ставим десерт в холодильник, после чего подаем к столу и наслаждаемся нежным, легким вкусом.

Приятного аппетита!

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