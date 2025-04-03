Так правда или миф: нужно ли снимать пену с бульона во время варки

Насыщенный и вкусный бульон – идеальная опция для обеда. Однако есть немало споров относительно процесса его приготовления, и значительная часть из них касается пены, которая образуется во время варки.

У каждого есть свои секреты приготовления бульона, однако именитые кулинары имеют свой взгляд на это блюдо. И едва ли не единственное мнение, которое говорят все, касается пены, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Нужно ли снимать пену с бульона

На самом деле пена, которая образуется на поверхности бульона, не несет никакой угрозы для здоровья или вкуса блюда. Однако вкус – далеко не единственный критерий идеального блюда.

Прозрачность – один из главных критериев удачного бульона / Фото Freepik

В знаменитых ресторанах бульон обязательно должен быть прозрачным. Поэтому, в процессе варки нужно время от времени забирать пену шумовкой.

Пена на поверхности – это лишь смесь белков и жиров, и не стоит переживать, что бульон будет менее наваристым. В конечном итоге вы получите прозрачное и красивое блюдо, которое, к тому же, порадует всех своим теплом и вкусом.

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