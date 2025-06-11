Быстро сделать и вкусно лакомиться: домашнее медовое печенье, без которого вы не сможете представить чаепитие

Домашнее печенье – это всегда отличная альтернатива магазинным вкусностям. Тем более, что его приготовление может занимать меньше времени, чем поход в магазин.

Медовое печенье с начинкой точно добавит колорита и уюта вашим семейным посиделкам. Вы можете создать собственными руками то, чего не купишь в магазине. Для этого 24 Канал предлагает обратиться к рецепту портала Ukr.Media. Интересно Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой Рецепт медового печенья с начинкой Время : 25 минут

: 25 минут Порций: примерно 20 штук Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка меда;

– 220 граммов муки;

– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– орехи, шоколад или сухофрукты для начинки. Приготовление: Смешайте мягкое сливочное масло с медом, сахаром, щепоткой соли и яйцом до образования однородной смеси. Постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Сразу сформируйте из теста "колбаску" и нарежьте ее на 20 или более частиц. Каждый кусочек теста сформируйте в удлиненную заготовку. Чтобы придать печенью привлекательную фактуру, воспользуйтесь ложкой для меда или вилкой. На край каждой заготовки выложите половинку грецкого ореха и заверните тесто. По желанию можно использовать и другую начинку: сушеные фрукты, изюм, шоколад и тому подобное. Готовые заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте примерно 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. После остывания можно посыпать печенье сахарной пудрой. Приятного аппетита! Нужен только сыр и лук: вкусный перекус на всю семью.